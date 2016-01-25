پوستر جشنواره «تئاتر تک طنز» در البرز رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل آجرلو، سرپرست حوزه هنری استان البرز در حاشیه آیین رونمایی از پوستر و فراخوان جشنواره تئاتر تک طنز که عصر دوشنبه در حوزه هنری استان البرز برگزار شد، دلیل برگزاری این جشنواره را احترام به هنرمندان، کارگردانان و فعالان حوزه تئاتر استان اعلام کرد و گفت: با جذب حمایت های مالی توانستیم این جشنواره را برگزار کنیم تا این چرخ دوباره بچرخد.

آجرلو در ادامه بازگشت جشنواره تئاتر تک طنز را هدیه ای از سوی حوزه هنری به هنرمندان البرزی اعلام کرد و گفت: امیدواریم این جشنواره کشوری شود.

سرپرست حوزه هنری استان البرز در پایان سخنان خود گفت: از همه هنرمندانی که حرفی نو داشته باشند حمایت خواهیم کرد امیدواریم بتوانیم جشنواره تئاتر تک طنز را در همه استان ها برگزار کنیم.

در ادامه این مراسم حسین بهزادی، معاون حوزه هنری و دبیر جشنواره تئاتر تک طنز روند کاری جشنواره را شرح داد و هدف از برگزاری این جشنواره را نگاه ویژه به نمایش طنز که مورد توجه مردم است عنوان کرد و گفت: کشف استعداد های حوزه نمایش و توجه به عنصر اصلی تئاتر یعنی بازیگر و تولید نمایش با کیفیت در دستور کار است.

اعلام زمان ارسال آثار به جشنواره تئاتر تک

بهزادی با تاکید بر اینکه نگاه حوزه هنری تولید محور است، افزود: امیدواریم از خروجی این جشنواره استفاده مناسب شود.

دبیر جشنواره تاتر تک طنز در ادامه در خصوص ساختار فنی جشنواره توضیح داد و گفت: شورای هنری به ریاست سرپرست حوزه هنری استان، هیئت باز خوانی متون از نویسندگان مطرح، هیئت بازبینی متشکل از اساتید هنری استان البرز و کشوری، هیئت داوران متشکل از سه نفر از هنرمندان و کمیته فنی تشکیل شده است.

بهزادی تقوم زمان بندی جشنواره را شرح داد و با تاکید بر اینکه مهلت دریافت آثار تا ۱۵ اسفند ماه جاری است، گفت: ۲۰ فروردین ماه سال آینده نتایج اعلام، بازبینی آثار ۲۵ اردیبهشت انجام می شود و زمان برگزاری جشنواره نیز دوم تا هفتم خردادماه خواهد بود.

بهزادی در پایان با تاکید بر اینکه این جشنواره به شکل جنبی و رقابتی برگزار می شود، گفت: جوایزی برای نفرهای اول تا سوم کارگردانی، بازیگری، طراحی صحنه، موسیقی و طراحی پوستر و بروشور در نظر گرفته شده است و به گروه های شرکت کننده ۷ میلیون ریال کمک هزینه تعلق خواهد گرفت.

بازگشت جشنواره تئاتر تک اتفاقی خوشایند است

در ادامه این مراسم، علی کوچکی عضو شورای هنری جشنواره تاتر تک طنز استان البرز با اشاره به اینکه از ابتدا در جشنواره تئاتر تک طنز شرکت کرده است، گفت: متاسفانه به دلیل بی مهری ها این جشنواره از این استان رخت بربست و رفت و عدم برگزاری این جشنواره در البرز لطمه ای بزرگ به هنر تئاتر استان وارد کرد.

وی بیان کرد: هنرمندانی که به هر دلیلی ارتباطشان را با حوزه هنری قطع کردند دوباره باز خواهند گشت، و برگشتن جشنواره تئاتر تک طنز اتفاقی خوشایند است امیدواریم این جشنواره موجب هیجان و شور در هنرمندان استان البرز شود.

کوچکی در پایان گفت: جشنواره تئاتر تک طنز دوباره به خانه اش بازگشته است و از هنرمندان می خواهیم تا با شرکت در این جشنوار مثل دوره های قبل حمایت کنند.