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۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۹:۲۱

۴۰ هزار لیتر قیر قاچاق در ایرانشهر کشف شد

۴۰ هزار لیتر قیر قاچاق در ایرانشهر کشف شد

زاهدان- فرمانده انتظامی ایرانشهر گفت: پلیس شهرستان با توقیف دو دستگاه کامیون کشنده ۴۰ هزار لیتر قیر قاچاق را کشف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان، سرهنگ دوستعلی جلیلیان در این باره اظهار داشت: ماموران پاسگاه انتظامی دامن ایرانشهر در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالا و سوخت حین کنترل خودروهای عبوری در سطح حوزه استحفاظی به دو دستگاه کامیون مشکوک شده و در اقدامی به موقع آنها را متوقف کردند.

وی افزود: با توقیف خودروهای مورد نظر ماموران، در بازرسی از این کامیون ها ۴۰ هزار لیتر قیر قاچاق را کشف کردند و در همین رابطه دو متهم دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی ایرانشهر بیان کرد: با توجه به اینکه پدیده قاچاق علاوه بر ضربه زدن به اقتصاد کشور زمینه ساز جرایم دیگر در جامعه است مقابله با آن یکی از اولویت های کاری مهم پلیس به شمار می رود، به طوری که نیروی انتظامی در این رابطه با جدیت برخورد می کند.

کد مطلب 3033705

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