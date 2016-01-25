به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسین حسینی آذرنوشان عصر دوشنبه در آئین تجلیل از مدیرکل سابق تامین اجتماعی استان بوشهر اظهار داشت: اداره کل تامین اجتماعی استان بوشهر به لحاظ موقعیت و درآمدزایی بالایی که دارد یکی از استان‌های مهم کشور محسوب می‌شود.

وی اضافه کرد: پرسنل تامین اجتماعی باید به این مهم توجه داشته باشند که مسئولیت خطیری بر عهده دارند چرا که اگر حقوق بازنشستگان این سازمان، یک ماه به تاخیر افتد عواقب سختی خواهد داشت در صورتی‌که این مسئله در سازمان و نهادهای دیگر بسیار کمرنگ‌تر خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه توجه به منابع انسانی در استان بوشهر، از آنچه انتظار می‌رفت، بهتر و بیشتر است، تصریح کرد: در زمان مدیریت قبلی این سازمان در استان، وضعیت خوبی را شاهد بودیم و با شناختی که از مدیرکل جدید این سازمان وجود دارد، شاهد وضعیت بهتری در آینده نیز خواهیم بود.

تامین اجتماعی سازمانی خودکفا است

مدیر کل امور اداری سازمان تامین اجتماعی، برگزاری جلسه تقدیر از مدیر سابق توسط مدیر جدید را یک حرکت مثبت و قابل تحسین دانست و برای این اقدام به آقای خسروانی تبریک گفت.

آذرنوشان، مدیرکل سابق تامین اجتماعی و مدیریت فعلی درمان استان بوشهر را از جمله مدیران پیگیر خواند که حضور آنان در مرکز برای پیگیری تجهیزات پزشکی درمان، وصول مطالبات و انتصابات و گرفتن امکانات برای استان، پررنگ بوده است.

وی با بیان اینکه هر آمدنی رفتنی دارد، افزود: خدمت در سازمان تامین اجتماعی که ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش داشته و هیچ باری برای دولت ندارد و سازمانی خودکفا به شمار می رود یک نعمت الهی است.

وی تصریح کرد: آنچه انسان در مدت خدمت خود به یادگار می گذارد بسیار مهم است و از این بابت به مدیرکل سابق تامین اجتماعی بوشهر باید تبریک گفت که بدون حاشیه سازی در سازمان خدمت کرد.

مدیر کل امور اداری سازمان تامین اجتماعی افزود: مدیریت یک آینه روبرو است که برخورد خوب افراد را به آنان برخواهد گرداند و عبدالمجید رازه با سربلندی از مدیریت خداحافظی کرد.

حاکمیت شایسته سالاری و تدبیر در سازمان تامین اجتماعی

آذرنوشان تاکید کرد: در حال حاضر، حاکمیت سیاسی در سازمان جایی ندارد و سازمان تنها به شایسته سالاری اکتفا می کند.

وی ادامه داد: رویکرد جدید سازمان تامین اجتماعی، تعامل و تدبیر است و نگاهی نو، عمیق و بدون حاشیه بر سازمان حکم‌فرما شده و کسی سکان‌دار این سازمان گسترده و عظیم شده که تمام وقت خود را بدون در نظر گرفتن منفعت مالی، برای خدمت در این سازمان می گذارند.

مدیرکل امور اداری سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: اینکه امروز در این جلسه و برای تقدیر از زحمات مدیرکل بازنشسته و سابق تامین اجتماعی استان بوشهر حضور دارد به دلیل دستور موکد دکتر نوربخش مدیرعامل و اردلان معاونت اداری و مالی سازمان بوده چرا که وی علیرغم میل باطنی، به دلیل مشغله کاری نتوانستند خودشان در جلسه حضور یابند و به من در این موضوع وظیفه کردند که به نمایندگی از ایشان، در این جمع حضور یابم.

آذرنوشان با تاکید برای فضای جدیدی که بر سازمان تامین اجتماعی سایه افکنده، تصریح کرد: باید از این فرصت استفاده کرد تا با حمایت از یکدیگر، سازمانی فعال و پویا در استان بوشهر وجود داشته باشد.

وی گفت: خسروانی مدیر کل جدید سازمان در استان بوشهر، مدیری انرژیک و تحولگرا است که قطعا با استفاده از تجارب خود و مدیرکل سابق، می‌تواند موفق‌تر از ایشان در خدمت سازمان و مردم باشد.