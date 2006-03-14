ابومازن در سفر بي انتها به اروپا

به گزارش خبرگزاري "مهر" رئيس سازمان فتح سفر چند منظوره اي را به برخي از كشورهاي اروپايي از روز دوشنبه ( 22 بهمن) آغاز كرده است .

ابومازن كه اواخر زمان حيات ياسر عرفات سياست انزوا و انتظار را درپيش گرفته بود پس از مرگ عرفات اميد داشت كه در قالب مسئول بلندپايه تشكيلات خودگردان نقش آفريني كند ، اما با شكست در انتخابات 5 بهمن اين فرصت طلايي از رئيس جنبش فتح سلب شد و اكنون ابومازن بار ديگر پشت دروازه هاي قدرت محدود تشكيلات خودگردان بايد به انتظار بنشيند كه بي شك اين امر براي ابومازن71 ساله خوشايند نيست .

محمود عباس كه به دليل برگزيدن گزينه گفتگو با رژيم صهيونيستي مورد حمايت آمريكا و دولت هاي اروپايي قرار دارد ، پس از ناكامي در صحنه داخلي فلسطين بر آن شده است تا از طريق چتر حمايتي اپوزيسيون بين المللي بتواند در تحولات آتي فلسطين نقش آفزيني كند و رقباي هم مسلك خود را وادار به عقب نشيني و امتيازدهي بيشتر به جنبش فتح نمايد .

اعضاي جنبش فتح به دليل سياست هاي نادرستي خارجي و اتكاي بيشتر به قدرت هاي نامشروع غربي و همچنين فساد مالي كه در درون تشكيلات خودگردان داشتند وجهه امانت داري خود را در اذهان عمومي مردم فلسطين از دست دادند .

اگر چه در مقطع كنوني ابومازن با سفر به كشورهاي اروپايي درصدد است همچنان خود را به عنوان چهره اي پرنفوذ در روند آتي تحولات فلسطين نشان دهد و از فشار اروپا به جنبش مقاومت فلسطين به عنوان روزنه اي براي كسب اعتبار براي خود استفاده كند اما با توجه به مقبوليت حماس نزد مردم فلسطين و كشورهاي منطقه دست يازيدن به حمايت ها و مانوردهي هاي بيروني چندان مثمر ثمر نخواهد بود .

كشورهاي اروپايي به عنوان اپوزيسيون بين المللي جنبش حماس در راستاي سياست ايجاد نوار حاشيه اي امن براي قاره سبز توجه ويژه اي به بحران فلسطين دارند و قصد دارند برخلاف آمريكا تعامل بيشتري تا با حماس داشته باشند . اروپا با كمك 120 ميليون دلاري به تشكيلات خودگردان بر آن است جنبش حماس را به سوي گفتگو و شناسايي اسرائيل ترغيب كند و در اين راه با مشروط كردن كمك ها و با استقبال از تحركات برون مرزي ابومازن سعي دارند مسئولان حماس را به تحرك در اين زمينه وادار كنند .

ارزيابي "مهر" حاكي است با توجه به اينكه كشورهاي مسلمان منطقه در رويكردي جديد مقبوليت مردمي گروههاي جهادي را ملاك حمايت و پشتيباني خود قرار داده اند و بدون چشمداشت به كمك هاي اروپا پشتيباني خود را از جنبش مردمي حماس اعلام نموده اند به نظر نمي رسد تحركات برون مرزي ابومازن تاثير عمده اي بر مواضع قاطع حماس و موقعيت فتح در بازيگري تحولات آتي فلسطين داشته باشد.