به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی، امروز دوشنبه و در دیدار «سرجیو ماتارلا» رئیس جمهور ایتالیا با اشاره به اینکه ظرفیتهای مشترک فراوانی برای ارتقای سطح همکاری‌های تهران - رم وجود دارد، اظهار داشت: دو کشور در سالهای گذشته به دلیل تحریم‌های ناعادلانه و نادرست نتوانستند از فرصتها و ظرفیتهای متقابل به خوبی استفاده کنند و اکنون زمان جبران است و باید همکاریهای خود را با تعامل و در راستای منافع متقابل افزایش دهند.

وی که با دعوت رسمی مقامات ایتالیا به رم سفر کرده است، با اشاره به اینکه شرایط کنونی ایران برای ورود سرمایه و فناوریهای جدید و سپس همکاریهای صادراتی کاملا آماده است، خاطرنشان کرد: ایران و ایتالیا می‌توانند در بخش‌های مختلف انرژی، صنعت، معدن، کشاورزی، تبادلات علمی و فرهنگی و نیز فناوریهای جدید همکاریهای مشترک و گسترده ای داشته باشند.

روحانی با تحلیل ریشه های بی ثباتی در منطقه و تاکید بر اینکه ایران کشوری با ثبات و مردم‌سالار است، تصریح کرد: برای جمهوری اسلامی ایران ارتقای روابط با اروپا به ویژه ایتالیا از اهمیت بسزایی برخوردار است و در فضای جدید ایجاد شده باید سطح این روابط هر چه بیشتر گسترش یابد.

رییس جمهور ظرفیتهای ایران در حوزه های انرژی، سرمایه انسانی و موقعیت ممتاز جغرافیایی را برشمرد و تصریح کرد: ایران تنها یک کشور ۸۰ میلیونی نیست، بلکه در نقطه اتصال آسیای مرکزی، قفقاز و اقیانوس هند قرار دارد که از این موقعیت استراتژیک می‌توان برای صادرات مشترک به نحو شایسته ای بهره گرفت.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه برجام می تواند الگویی برای حل و فصل مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی باشد، از مواضع سازنده ایتالیا در فرایند مذاکرات هسته ای کشورمان قدردانی کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران از ابتدا معتقد بود که راه حل مسائل جهانی و از جمله موضوع هسته ای مذاکره و دیپلماسی است و توافق هسته ای نشان داد که دیپلماسی بهترین راه برای حل و فصل مسائل و صلح پایدار است.

روحانی در بخش دیگری از سخنان خود تحولات منطقه ای و بی ثباتی و ناامنی های موجود در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را مورد اشاره قرار داد و گفت: تهران و رم همچون گذشته می‌توانند در بسیاری از مسائل منطقه ای و از جمله مبارزه با تروریسم، خشونت و افراطی‌گری با یکدیگر رایزنی و همکاریهای مفیدی داشته باشند.

رئیس جمهور تروریسم را بزرگترین معضل منطقه و تهدیدی برای اروپا و سراسر جهان دانست و اضافه کرد: بدون همکاریهای جامع و جدی نمی توان تروریسم را ریشه‌کن کرد و بدون شک اگر خاورمیانه بی‌ثبات شود، آثار خسارت بار آن به اروپا هم می‌رسد.

وی با تاکید بر اینکه مشکلات موجود در برخی کشورهای منطقه راه حل سیاسی دارد و نه راه حل نظامی، اظهار داشت: ایران و ایتالیا به عنوان دو بازیگر مهم در منطقه خاورمیانه و اتحادیه اروپا می‌توانند در مسیری که منافع دو ملت، منطقه و جهان را تضمین می کند، همکاریهای موثر و سازنده ای با یکدیگر داشته باشند.

روحانی تاکید کرد: برای ریشه کن کردن تروریسم و نا امنی مهم این است که تفکر خشونت و افراط‌گرایی از اذهان زدوده شود و زمینه های جذب جوانان به اینگونه تفکرات ریشه‌یابی و مسدود شده و با فرهنگ خشونت مبارزه شود.

ریس جمهور با اظهار تاسف از اینکه برخی کشورها برای مبارزه با تروریسم فعالیت و اراده جدی ندارند، خاطرنشان ساخت: متاسفانه کشورهایی هم وجود دارند که برای تامین منافع سیاسی کوتاه مدت خود در منطقه به دنبال استفاده ابزاری از تروریسم هستند. لذا باید تلاش کرد تا زمینه حمایتهای سیاسی، مالی و تسلیحاتی برخی از کشورها از تروریسم قطع شود.

ماتارلا: به دنبال جبران فرصتهایی هستیم که تحریمها آنها را از ایتالیا گرفت

بر اساس این گزارش، «سرجیو ماتارلا» رییس جمهوری ایتالیا نیز در این دیدار با اظهار خرسندی از انجام اولین سفر خارجی روحانی پس از آغاز اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به ایتالیا، آن را نشانه دیگری از دوستی و صمیمیت عمیق دو ملت و دو دولت ایران و ایتالیا دانست و گفت: ایتالیا مصمم است زمینه های دوستی و همکاری خود را با جمهوری اسلامی ایران مستحکم کرده و همکاریهای پایداری با تهران برقرار سازد.

رییس جمهوری ایتالیا از آغاز دور جدید همکاریهای پرشتاب ایتالیا با ایران به ویژه در بخشهای اقتصادی خبر داد و خاطرنشان ساخت: شرکتهای مختلف صنعتی و تجاری ایتالیا بسیار مشتاق حضور و همکاری با ایران هستند. ما با سرمایه گذاری و حضور فعالانه به دنبال جبران عقب ماندگی ها و فرصتهایی هستیم که تحریمها آنها را از ایتالیا گرفتند.

ماتارلا با ابزار رضایت و خشنودی ایتالیا از توافق هسته ای و پایان تحریمها علیه ایران و با تاکید بر اشتراک نظر خود با رییس جمهوری کشورمان درباره مسائل مهم منطقه ای و بین المللی تصریح کرد: بی تردید شرایط جدید به ایران این امکان را می دهد که نقش اصلی و ثبات آفرین خود را در منطقه هر چه بیشتر و بهتر ایفا کند.

رییس جمهور ایتالیا تاکید کرد: ایتالیا هم مانند ایران بر این باور است که دیپلماسی بهترین راه برای دستیابی به صلح پایدار است.

وی با اشاره به بحرانهای موجود در عراق، سوریه، افغانستان و شمال آفریقا تصریح کرد: ایتالیا نقش ایران برای حل و فصل این بحرانها و ثبات منطقه را موثر می داند و روی آن حساب ویژه ای باز می کند.

رییس جمهوری ایتالیا در ادامه تروریسم را خطر واقعی و بزرگترین تهدید برای جامعه جهانی دانست و اضافه کرد: برای مقابله با تروریسم همه باید همکاری سازنده و منسجمی را شکل دهند.

ماتارلا اظهار داشت: ایتالیا از نقش سازنده ایران برای حل و فصل دیپلماتیک مسائل در کشورهای منطقه استقبال کرده و از آن حمایت می کند و معتقدیم برای رسیدن به راه حلهای نتیجه بخش نیازمند نقش موثر ایران هستیم.

روحانی در پایان این دیدار از رییس جمهور ایتالیا برای سفر به کشورمان دعوت کرد که مورد استقبال سرجیو ماتارلا قرار گرفت.