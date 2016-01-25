تربیت هنرمند مسجدی از اهداف کانون مساجد همدان است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی فیض منش عصر دوشنبه در مراسم رونمایی از پوستر هفتمین جشنواره سراسری آواها و نغمههای آسمانی مساجد در همدان بابیان اینکه هدف کانونهای مساجد تربیت هنرمند مسجدی است، اظهار داشت: این مهم نیازمند تأمین زیرساخت بوده که یکی از آن فعالیتهای فرهنگی و هنری است.
وی بابیان اینکه بستر مناسبی برای تربیت هنرمند مسجدی در کانونهای فرهنگی هنری مساجد فراهم آمده است، بیان داشت: استان همدان دارای ۵۴۰ کانون فرهنگی هنری مساجد بوده که هر یک ظرفیت خوبی در حوزه دین و فرهنگ هستند.
فیض منش با اشاره به تشکیل کانون فرهنگی هنری مساجد در سال ۱۳۷۱ عنوان داشت: بعد از گذشت ۲۰ سال از تشکیل کانونها در حال حاضر ۲۱ هزار کانون فرهنگی هنری مساجد در کشور فعال است.
وی از برگزاری هفتمین جشنواره سراسری آواها و نغمههای آسمانی مساجد کشور در همدان خبر داد و گفت: بیش از ۳۸۰ گروه سرود برای شرکت در هفتمین جشنواره سراسری آواها و نغمههای آسمانی مساجد ثبتنام کردند.
وی در این خصوص اضافه کرد: از بین ۳۸۰ گروه ثبتنامشده ۱۳۰ گروه انتخاب و برای دوره آموزشی به قم اعزام و درنهایت ۱۲ گروه برای رقابت در هفتمین جشنواره سراسری آواها و نغمههای آسمانی مساجد در همدان انتخاب شدند.
رئیس دبیرخانه کانونهای فرهنگی، هنری مساجد استان همدان اشاره داشت: ۱۱ کمیته اجرایی مسئول برگزاری این جشنواره هستند.
وی ادامه داد:گروهها از روز ۱۴ بهمنماه وارد همدان میشوند و مراسم افتتاحیه در کنار مزار شهدا و با برپایی گروه سرود همراه بوده و مراسم اختتامیه نیز ۱۶ بهمنماه است.
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