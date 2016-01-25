به گزارش خبرنگار مهر، فیلیپ تاکت، عصر امروز در همایشی با عنوان سایت‌های دیرینه شناسی کرمان در دانشگاه شهید باهنر اظهار داشت: کرمان از نگاه من یک کتاب جامع زمین شناسی است و ارزش های دیرینه شناسی بسیاری دارد.

وی عنوان کرد: مسئولان کرمان باید فسیل هایی که در انبارها نگهداری می شوند را بیرون بیاورند و تحقیقات بر روی آن انجام دهند و آنها را به دنیا معرفی کنند.

تاکت خاطرنشان کرد: فسیل‌های موجود در کرمان از نگاه ما بسیار ارزشمند و حائز اهمیت است به همین دلیل آکادمی علوم فرانسه در صدد همکاری با دانشگاه باهنر کرمان برای آغاز یک پروژه تحقیقاتی مشترک بر روی این نمونه ها است.

فسیل شناس برجسته بین المللی ادامه داد: من به آینده کرمان خوش بین هستم و امیدوارم دانشگاه‌ها این استان که از دانشگاه های مهم ایران به شمار می روند، در مسیر شناسایی کرمان و انجام تحقیقات بر روی این منطقه همکاری لازم را داشته باشند.

وی تصریح کرد: من امروز به نمایندگی از ۲۷۰ عضو آکادمی فرانسه به کرمان سفر کرده ام و از حضور خود در منطقه ای که ارزش‌های آن برای مشخص شده، بسیار خرسندم.

تاکت با اشاره به تحقیقاتی که سال‌ها پیش در کرمان انجام شد، ادامه داد: در سال ۱۹۷۲ تحقیقاتی در کرمان انجام دادیم که از آن زمان توانستیم نشانه هایی از وجود دایناسورها در این منطقه کشف کنیم و امروز نیز با همان رویکرد تحقیقاتی به کرمان سفر کرده ام.

معاون فرهنگی دانشگاه شهید باهنر کرمان نیز در این همایش با اشاره به پیشینه این دانشگاه و معرفی آن برای رئیس آکادمی علوم فرانسه اظهار داشت: دانشگاه شهید باهنر کرمان جزو ۱۰ دانشگاه برتر کشور است.

به گزارش مهر، در این همایش همچنین در مورد تبادل تفاهمنامه هایی در راستای بهبود وضعیت زمین شناسی و دیرینه شناسی کرمان با همکاری دانشگاه باهنر و آکادمی فرانسه، بحث و تبادل نظر شد.