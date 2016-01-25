دولت سال ۹۵ اجازه دخل و خرج ندارد/ لزوم ارائه بودجه «چند دوازدهم»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، الیاس نادران با اشاره به ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس اظهار داشت: از ابتدا پیش‌بینی می‌شد که با توجه به تاخیر حدود ۴۵ روزه دولت در ارائه لایحه بوجه ۹۵ به مجلس، مصوبه مجلس نیز با تاخیر ۴۵ روزه به دولت ارسال شود.

وی افزود: با وجود همه تمهیدات، امکان ارائه گزارش این کمیسیون به صحن علنی تا قبل از ۲۸ اسفند ۱۳۹۴ وجود ندارد.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۵ گفت: تقاضای رئیس، نواب رئیس و اعضای مجلس از دولت این بود که دولت لایحه «چند دوازدهمی» بودجه به مجلس ارسال کند تا از ابتدای سال ۹۵ اجازه دخل و تصرف در اموال عمومی و بودجه را داشته باشد.

نادران تاکید کرد:‌ اگر بودجه ۹۵ تا ابتدای سال آینده نهایی نشود، دولت امکان دخل و خرج نخواهد داشت؛ یعنی نه خزانه اجازه پرداخت دارد و نه دستگاه ها اجازه هزینه‌کرد.

وی اظهار داشت: دولت برای آنکه کارش معطل نماند، به ناچار باید لایحه «دو دوازدهمی» بودجه را ارسال کند.

نادران اضافه کرد:‌ هم در قانون اساسی و هم در آیین‌نامه داخلی مجلس که مستند به قانون اساسی است، بودجه و حتی بودجه چند دوازدهمی باید به صورت لایحه از جانب دولت تقدیم مجلس شود.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۵ خاطرنشان کرد: البته ممکن است نمایندگان از طریق طرح هم کاستی های دولت را جبران کنند، ولی دولت هنوز فرصت دارد و هنوز این امکان فراهم است تا لایحه چند دوازدهمی بودجه را ارائه کند.

وی در مورد رایزنی با دولت برای ارائه لایحه بودجه چند دوازدهمی گفت:‌ دوستان هم از طریق تریبون رسمی و هم در جلسات خصوصی و تماس‌های تلفنی این مسئله را به دولت ابلاغ کرده‌اند و ادامه آن به دولت بستگی دارد.

نادران تاکید کرد: اگر دولت بخواهد از ابتدای سال ۹۵ بدون قانون بودجه کشور را اداره کند حتما با بحران مالی جدی مواجه می‌شود، لذا برای دولت خوب نیست چنین اتفاقی بیفتد.

‌رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۵ ادامه داد: بعد از انکه آیین‌نامه داخلی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۵ تصویب شود، وارد بررسی کلیات لایحه بودجه ۹۵ خواهیم شد.

وی گفت:‌ شاید امسال رویه رسیدگی به ردیف‌ها و احکام بودجه را تغییر دهیم، به نحوی که کمیسیون تلفیق بودجه ۹۵ به صورت کارآمدتر وارد بررسی بودجه شود.

گفتنی است، الیاس نادران نماینده مردم تهران و از اعضای کمیسیون برنامه و ‌بودجه و محاسبات مجلس عصر امروز با رأی اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۹۵ به عنوان رئیس این کمیسیون انتخاب شد.

کمیسیون تلفیق بودجه ۹۵ وظیفه بررسی و رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را بر عهده دارد و تا زمان بسته شدن بودجه سال آینده فعال خواهد بود.