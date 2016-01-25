اختصاص سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعتبارات به ۱۳روستا شهریار

به گزارش خبرنگار مهر، سعید ناجی عصر دوشنبه در نهمین جلسه شورای اداری این شهرستان در سال جاری با بیان دستاوردهای مهم و برجسته دولت در عرصه سیاست خارجی در جمع مسئولان منطقه ای و محلی این شهرستان اظهار داشت: برداشته شدن تحریم های بانکی، بیمه ای، نفت و...گشایش حائز اهمیتی است که در بهبود فضای سیاسی اقتصادی مثمر ثمر خواهد بود.

وی افزود: با وجود تنگناهای مالی که در گذشته وجود داشت، توفیقات شایسته ای نیز حاصل شد که اختصاص سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار به روستاهای این شهرستان از نمونه های آن به شمار می رود که در نوع خود حاوی برکات و ثمرات بسیار قابل توجهی بود.

ناجی گفت: باید با همدلی و همکاری بیشتر، مردم را به امید تشویق کنیم و زمینه و بستر لازم را برای شکوفایی همه جانبه کشور در تمامی ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و...فراهم کنیم.

فضا سازی شهری در ایام مبارک دهه فجر با جدیت پیگیری می شود

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان شهریار با اشاره به در پیش بودن ایام ا...دهه فجر به عنوان ظرفیتی دشمن شکن و وحدت آفرین در کشور عنوان کرد: همه ما موظف هستیم که از معیارها و ارزش های انقلاب به بهترین نحو ممکن دفاع کنیم و در مقابل کسانی که تصویری مخدوش از دموکراسی با ظاهری جذاب و محتوایی غیر اصولی عرضه می کنند ایستادگی کنیم.

داوود شمس افزود: تمامی دستگاه های زیربط موظفند متناسب با توان و ظرفیت خود در پاسداشت و گرامیداشت این ایام تاریخ ساز تلاش حداکثری لازم را لحاظ کنند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان شهریار عنوان کرد: مولفه فضاسازی شهری، مبحثی حائز اهمیت است که باید به نحوی دقیق، کارآمد و موثر به آن پرداخته شود تا مراسمی در شان نظام و انقلاب برگزار شود.

وی با اشاره به تکریم ارباب رجوع به عنوان عنصری تاثیرگذار در شور و نشاط اجتماعی گفت: مراسم ایام ا...دهه فجر بر چهار محور جشن ۱۲ بهمن ماه، اعزام به مرقد مطهر امام راحل(ره) و تجدید میثاق با آرمان های معمار کبیر انقلاب اسلامی ایران وتکریم ایثار و شهادت استوار است و تلاش می کنیم برای اجرای این محورهای شاخص و برجسته نهایت امکانات خود را بسیج کنیم.

در خاتمه این مراسم حجت الاسلام سید احمد سادات رسول، امام جمعه شهر باغستان شهریار با اشاره نقش سازنده نقد در رفع کاستی ها و نارسایی ها یادآور شد:شانیت نمازجمعه بسیار والا است و آنچه که در این جایگاه به عنوان نهاد منتسب به ولایت مطرح می شود در راستای حق و مصلحت نظام، کشور و مردم است همواره قائل به این اصل هستیم که با وجود حمایت از دولت باید به نقاط ضعف و کمبودها نیز اشاره کرد که ثمره آن در توسعه و پیشرفت نظام و انقلاب قابل لمس خواهد بود.