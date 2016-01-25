خوشحالم که شبکه تهران در آستانه دهه فجر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، احسان کاوه مدیر شبکه تهران در مراسمی که امشب دوشنبه 5 بهمن ماه با حضور رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس شورای اسلامی شهر تهران و جمعی از مسئولان شهری، کشوری و همچنین مسئولان صدا و سیما در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد، گفت: امیدواریم که بتوانیم در شبکه تهران در کنار بزرگترها تجربه خوبی داشته باشیم.

مدیر شبکه تهران افزود: من به نوبه خود خوشحالم که در ماه بهمن این خبر خوب را می شنویم و می بینیم که در آستانه دهه فجر شبکه تهران افتتاح می شود.

کاوه تصریح کرد: خوشحالم که شبکه تهران در بستر اچ دی افتتاح می شود و پس از چند ماه تلاش همکارانم با وجود تمامی مشکلاتی که در تولید اچ دی برنامه‌ها وجود داشت اکنون در ابتدای راه قرار گرفته‌ایم. این شبکه به تهران، استانی که پر از مهربانی است تعلق دارد، استانی که میزبان افراد مختلف از جمله تهرانی‌ها و غیر تهرانی‌ها است و محل آغاز بسیاری از جهادها مثل انقلاب اسلامی، اهدای فرزندان برای دفاع از خاک وطن، دفاع از حق مسلم ما و همچنین دفاع از حرمت حرم ها بوده است. این جهادها باعث شده است ما امروز با آرامش در این شهر بتوانیم آئینه ای بهتر و تمام قد از تهران ارائه کنیم.

کاوه با بیان اینکه شبکه تهران قرار است آئینه تمام قد تهران باشد، عنوان کرد: ما قصد داریم کارهای جدیدی در این شبکه انجام دهیم. جوانها در تولید و مخاطبان در این شبکه نقش مهمی دارند. در واقع مخاطبان خودشان تولید کننده خواهند بود. این شبکه دو خروجی دارد. یک خروجی آن روی آنتن های تلویزیون است و خروجی دیگر روی تلفن های همراه و شبکه های اجتماعی قرار می گیرد.

مدیر شبکه تهران گفت: ما هنوز اول راه هستیم و به نظر تمام نخبگان و مسئولان استان و شهر تهران نیاز داریم. جا دارد این را توضیح دهم که راه اندازی شکبه تهران همراه با صرفه جویی ملی، تغییر در روش مدیریت منابع انسانی و تجهیز منابعی که هم با کیفیت و هم ارزان بود، انجام شد.

کاوه در پایان سخنان خود گفت: من از رئیس رسانه ملی که پدرانه، ما را حمایت کرد و همچنین از مدیران سازمان تشکر و قدردانی کنم و تقاضا داریم که برادران کوچک خود را در شبکه تهران همچنان راهنمایی کنند.

در ابتدای این مراسم عباس شیرخدا به اجرای نقالی پرداخت و همچنین محمد اصفهانی بعد از سخنان احسان کاوه به اجرای یک قطعه پرداخت.

محمد اصفهانی بعد از اجرای تیتراژ سریال ارمغان تاریکی به همراه ارکستر به رهبری امیرفتحی بیان کرد: من خودم را از خانواده صداوسیما می دانم، من از این رسانه معرفی شدم و صداوسیما مرا حمایت کرد.

وی با تاکید بر اهمیت مضمون خانواده اظهار کرد: خوشحالم که خانواده صداوسیما گامی در جهت ارتقای کیفیت تصویری برداشته است.