به گزارش خبرنگار مهر، سعید زارع، عصر امروز در نشست کمیته ورزش و جوانان ستاد دهه فجر استان یزد با اشاره به اینکه تاکید ما بر برگزاری باشکوه، خلاقانه، شاداب، مردمی و پرنشاط برنامه های دهه فجر است، اظهار داشت: دهه فجر، سالروز استقلال کشور است و در همه این کشورها چنین روزی را پاس می دارند و در کشور ما که انقلاب اسلامی دستاوردهای بزرگی برای کشور داشته است، برگزاری جشن‌های دهه فجر وظیفه ای همگانی است.

وی با بیان اینکه جشن‌ها باید مردم محور برگزار شود، خواستار حضور پرشور قشرهای تاثیرگذار نظر ورزشکاران، هنرمندان و ... در میان مردم و در کنار جوانان شد.

برنامه های دهه فجر به گونه ای باشد که پیام انقلاب را به درستی منتقل کند

مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد نیز در این نشست با تاکید بر اینکه محتوای برنامه های گرامیداشت دهه مبارک فجر بر تبیین و تشریح دستاوردها، زوایا و ابعاد مختلف انقلاب اسلامی استوار باشد، اظهار داشت: باید برنامه ها به گونه ای باشد که ضمن اثرگذاری بر آحاد مختلف مردم، به درستی پیام انقلاب به نسل جوان منتقل کند.

مسعود شریعتی بیان کرد: دهه فجر فرصت خوبی برای آشنایی نسل جوان با آرمانهای امام راحل، انقلاب اسلامی و نقش ولایت فقیه است و درصددیم امسال با همکاری و انسجام هیئت های ورزشی و ادارات و نهادهای شهرستان، برنامه های باشکوهی به این مناسبت برگزار کنیم.

وی افزود: در قالب برنامه های تدوین شده دهه فجر که با دقت و حساسیت خاصی جمع بندی و اجرایی خواهد شد، برنامه های مختلف در بخش جوانان، ورزش قهرمانی، همگانی و روستایی و عشایری و بانوان با رویکرد فرهنگی و نشاط اجتماعی تدوین شده است.

حضور گسترده زنان و جوانان در برنامه هاي دهه فجر

شریعتی بیان کرد: در بخش بانوان نیز برنامه های گسترده ای پیش بینی شده که باید در این برنامه ها بتوانیم بانوان را با ارزش ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی به ویژه در حوزه زنان بیشتر آشنا کنیم.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع اداره کل ورزش و جوانان استان یزد نیز در این نشست با تاکید بر حضور پرشور ورزشکاران در مسابقات و فعالیت های این دهه اظهار داشت: دهه فجر فرصت خوبی برای آشنایی نسل جوان با آرمانهای امام راحل است.

هدایت شرف الدینی خواستار حضور گسترده جوانان در برنامه های دهه فجر شد و افزود: برنامه های این دهه با رویکرد آشنایی جوانان با آرمان‌های نظام و انقلاب و تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی باشد.

لزوم حضور پرشور هیئت های ورزشی در برنامه های دهه فجر

معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان یزد نیز در این جلسه خواستار حضور پرشور هیئت های ورزشی در برنامه های دهه فجر شد.

ابوالفضل کارگر عنوان کرد: لازم است زمینه های حضور هر چه پرشورتر جوانان در برنامه های دهه فجر در استان یزد فراهم شود.

وی اظهار امیدواری کرد: این کمیته بتواند ظرفیت های بالقوه و بالفعل موجود در ورزش و جوانان استان را در تثبیت و ادامه روند حرکت انقلاب اسلامی متبلور سازد.