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۲۳ اسفند ۱۳۸۴، ۱۹:۰۰

دو پروژه بزرگ ورزشي درخراسان رضوي افتتاح شد

دو پروژه بزرگ ورزشي درخراسان رضوي افتتاح شد

مجموعه ورزشي بزرگ انقلاب نيشابور و سالن اختصاصي دووميداني مشهد با حضور معاون استاندار خراسان رضوي و مسوولان تربيت بدني افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار" مهر" درمشهد اين دو پروژه با حضورمهندس هادياني مديرعامل شركت توسعه ونگهداري و اماكن ورزشي و مهندس پژمان معاون استاندارخراسان و منوچهرپورحسن مديركل تربيت بدني خراسان افتتاح شد.

بنابراين گزارش سالن دووميداني خراسان با زيربناي 5 هزار و110 مترمربع و باهزينه اي بالغ بر5 ميليارد و 212 ميليون ريال از محل اعتبارات ملي و استاني به بهره برداري رسيد. همچنين مجموعه ورزشي انقلاب نيشابور درمساحت 20 هكتار ومساحت سالني 12هزار مترمربع، با ظرفيت 5 هزارنفر تماشاگر درنيشابور به بهره برداري رسيد.

لازم به ذكر است: ميزان اعتبارات هزينه شده تا پايان سال 1383 براي اين پروژه 15ميليون و481هزار ريال و اعتبارمصوب سال 1384، 6 ميليون و500 هزار ريال وجمع اعتبارات تخصيص يافته تا پايان سال 1384، 20ميليون و981 هزار ريال بوده است.

کد مطلب 303374

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