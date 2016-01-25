به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه مالی گردشگری، هتل های نووتل و ایبیس فرودگاه امام اولین و در حال حاضر تنها هتل های کشور هستند که با تامین الزامات مورد نیاز و پس از موفقیت در مراحل مختلف ممیزی موفق به دریافت گواهینامه هتل سبز در کشور می شوند.

هتل های بین المللی فرودگاهی فرودگاه امام خمینی (ره) توسط گروه مالی گردشگری و با حمایت بانک گردشگری احداث و در اسفند سال گذشته افتتاح شد. گفتنی است، پیش از این هتل های فرودگاهی فرودگاه امام، برترین طراحی هتل را در سال ۲۰۱۵ در جهان به خود اختصاص داد.