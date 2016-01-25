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۵ بهمن ۱۳۹۴، ۲۰:۴۶

هتل‌های فرودگاهی فرودگاه امام گواهينامه سبز دريافت كردند

هتل‌های فرودگاهی فرودگاه امام گواهينامه سبز دريافت كردند

در همایش مراسم جهانی انرژی در تهران گواهینامه هتل سبز با درجه بندی سطح طلایی توسط انجمن مدیریت سبز اروپا به هتل‌های ایبیس و نووتل فرودگاه امام خمینی (ره) اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه مالی گردشگری، هتل های نووتل و ایبیس فرودگاه امام اولین و در حال حاضر تنها هتل های کشور هستند که با تامین الزامات مورد نیاز و پس از موفقیت در مراحل مختلف ممیزی موفق به دریافت گواهینامه هتل سبز در کشور می شوند.

هتل های بین المللی فرودگاهی فرودگاه امام خمینی (ره) توسط گروه مالی گردشگری و با حمایت بانک گردشگری احداث و در اسفند سال گذشته افتتاح شد. گفتنی است، پیش از این هتل های فرودگاهی فرودگاه امام، برترین طراحی هتل را در سال ۲۰۱۵ در جهان به خود اختصاص داد.  

 

کد مطلب 3033744

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