تکلیف تیم فوتسال باید سریع مشخص شود/ اسکلت تیم را حفظ می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، مجید حلاجی که به همراه وحید شمسایی امروز سه شنبه در نشست خبری این باشگاه شرکت کرده بود گفت: براساس تصمیمی که مسئولان رده بالای تاسیسات دریایی گرفته اند دستور داریم تیم را با همین قدرت برای فصل بعد حفظ کنیم.

وی افزود: نمی شود در این شرایط تیم را رها کرد چرا که زمان زیادی تا شروع فصل جدید باقی نمانده است و باید تکلیف بازیکنان را زودتر مشخص کرد. به همین خاطر مسئولان تاسیسات دریایی دستور دادند تا تیم حفظ شود.

حلاجی در ادامه خاطرنشان کرد: امیدواریم مثل سال گذشته بتوانیم تیم را حفظ کنیم و در رقابت های لیگ برتر هم نمایش خوبی داشته باشیم.