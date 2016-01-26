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۶ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۳۸

مدیرعامل تاسیسات دریایی:

تکلیف تیم فوتسال باید سریع مشخص شود/ اسکلت تیم را حفظ می کنیم

تکلیف تیم فوتسال باید سریع مشخص شود/ اسکلت تیم را حفظ می کنیم

مدیرعامل باشگاه تاسیسات دریایی با تاکید بر اینکه اسکلت این تیم را برای فصل بعد حفظ می‌کنیم گفت: امیدوارم بتوانیم تیم را با همین قدرت حفظ کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید حلاجی که به همراه وحید شمسایی امروز سه شنبه در نشست خبری این باشگاه شرکت کرده بود گفت: براساس تصمیمی که مسئولان رده بالای تاسیسات دریایی گرفته اند دستور داریم تیم را با همین قدرت برای فصل بعد حفظ کنیم.

وی افزود: نمی شود در این شرایط تیم را رها کرد چرا که زمان زیادی تا شروع فصل جدید باقی نمانده است و باید تکلیف بازیکنان را زودتر مشخص کرد. به همین خاطر مسئولان تاسیسات دریایی دستور دادند تا تیم حفظ شود.

حلاجی در ادامه خاطرنشان کرد: امیدواریم مثل سال گذشته بتوانیم تیم را حفظ کنیم و در رقابت های لیگ برتر هم نمایش خوبی داشته باشیم.

کد مطلب 3033758

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