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۵ بهمن ۱۳۹۴، ۲۳:۳۹

برترین کاریکاتورهای جهان در ۵ بهمن ۹۴

برترین کاریکاتورهای جهان در ۵ بهمن ۹۴

کاریکاتوریست ها امروز به موضوعات پیرامون سرنوشت مهاجران، سقوط واحد پول چین، دنیایی بدون بمب اتمی سردرگمی اتحادیه اروپا پرداختند.

دیالوگ ها در شبکه های اجتماعی

سرنوشت مهاجران

تله تکنولوژی

سقوط یوان واحد پول چین

خطر راست گویی

اتحادیه اروپا به دنبال راه چاره

فرارسیدن موج سرما

دنیایی بدون بمب اتمی

از میان سیم خاردار

کاهش قیمت نفت

کد مطلب 3033787

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