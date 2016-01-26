یوروپل در مورد حملات تروریستی در اروپا هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سازمان پلیس اتحادیه اروپا، یوروپل از احتمال حملات جدید داعش در این قاره هشدار داد. رئیس یوروپل اعتقاد دارد داعش درصدد حملات جدیدی در کشورهای اروپایی است.

راب وینرایت رئیس یوروپل در یک کنفرانس خبری گفت: گروهک تروریستی داعش در حال تدارک یک حمله گسترده در جهان است که تمرکز فعلی آن در قاره اروپا است.

وی گفت: گزارش ماموران یوروپل نشان می دهد که تروریست های داعش بعضی از مراکز اروپایی را هدف گرفته اند.

وینرایت اعتقاد دارد حضور کشورهای اروپایی در نیروهای ائتلاف در عراق و سوریه عامل اصلی حملات تروریستی به کشورهای اروپایی از سوی داعش است.