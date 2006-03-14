ميدان ديپلماسي صحنه تعامل براي تأمين منافع ملي بر اساس مؤلفه ‌هاي قدرت ملي است/ سفيران ايران در خارج بايد نماينده عزت، ايستادگي و تدبير ملت ايران باشند

به گزارش خبرگزاري"مهر"، ايشان ايمان و خود باوري، هوشمندي و شجاعت، تحرك و امانت، و ابتكار و نوآوري در چارچوب اصول و اهداف را از ويژگي هاي اصلي ديپلمات هاي نظام جمهوري اسلامي برشمردند و افزودند: نماينده جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور بايد ضمن تأمين منافع ملي نماينده واقعي نظام اسلامي و عزت، ايستادگي و تدبير ملت ايران باشد.

رهبر انقلاب اسلامي، منافع ملي را در چارچوب اصول، اهداف و ارزشهاي نظام اسلامي قابل تعريف دانستند و در بيان مؤلفه ‌هاي قدرت ملت ايران خاطرنشان كردند: احساس هويت و عزت اسلامي كه امروز به بركت پيروزي انقلاب اسلامي در جهان اسلام نمودار شده است، يكي از مهمترين مؤلفه ‌هاي قدرت ملت ايران است كه بايد در مناسبات بين‌ المللي حتماً به آن توجه شود.

حضرت آيت الله خامنه ‌اي، الگوي اسلام ارائه شده در ايران را يكي ديگر از مؤلفه‌ هاي قدرت ملي برشمردند و افزودند: اسلامي كه امروز در ايران ارائه شده برخلاف اسلام طالباني و همچنين اسلام آمريكايي يا هضم شده در فرهنگ غربي، اسلامي است كه داراي روشنفكري، پايبندي به عقايد اسلامي، نوآوري و پويايي است و بر اساس آن يك نظام و دولت متكي بر مردم شكل گرفته و در 27 سال گذشته با وجود همه فشارها از مسير اصلي خود نيز خارج نشده بنابراين براي مسلمانان جهان بسيار جذاب و قابل الگوبرداري است و اين برخلاف خواسته قدرتمندان عالم به ويژه آمريكا است.

ايشان وسعت، تنوع جمعيتي، برخورداري از منابع مهم انرژي دنيا و بسياري از مواهب طبيعي، هوشمندي بالاي مردم، وجود پيوند عميق ميان دولت و مردم، سطح مشاركت بالاي مردم در تصميم گيري ها و انتخابات، و موقعيت جغرافيايي بسيار حساس را از مؤلفه ‌هاي مادي قدرت كشور دانستند و تأكيد كردند: علاوه بر اين، ايمان اسلامي و روحيه معنوي ملت ايران و حضور آنان در عرصه‌ هاي مختلف و حساس كشور در سالهاي گذشته براساس اين ايمان از مؤلفه ‌هاي فرهنگي قدرت كشور است كه روحيه فداكاري و شهادت طلبي ناشي از همين ايمان اسلامي است و قدرت هاي جهاني نيز از آن وحشت دارند بنابراين بايد همواره حفظ شود.

رهبر انقلاب اسلامي با تأكيد بر اينكه بايد در عرصه سياست خارجي با چنين پشتوانه و روحيه ‌اي به ايفاي نقش، مذاكره و هماوردي پرداخت تا قدرت هاي سلطه‌ گر متكبر نتوانند خواست هاي خود را تحميل كنند، به بيان چگونگي تعامل و روابط با ديگر كشورها پرداختند و خاطرنشان كردند: در تعامل و مناسبات دو جانبه همواره بايد تنظيم روابط مد نظر باشد و به گونه ‌اي عمل شود كه طرف مقابل احساس كند هر گونه رفتار مثبت و يا منفي، داراي واكنش و نتيجه متناسب با آن خواهد بود.

ايشان همچنين با اشاره به مسئله هسته‌ اي به عنوان يكي از مسائل مطرح در سياست خارجي تصريح كردند: جمهوري اسلامي ايران، عقب نشيني از مسئله هسته ‌اي را كه خواسته عظيم ملي و حق طبيعي ملت ايران است، به معناي شكستن استقلال كشور مي‌ داند كه هزينه بسيار گزافي براي ملت ايران خواهد داشت.

حضرت آيت الله خامنه ‌اي، استفاده صلح آميز از فناوري هسته‌ اي را ضرورت و نيازي اجتناب ناپذير براي آينده كشور وهمچنين قدرت علمي برتر براي پيشرفت در عرصه‌ هاي مختلف دانستند و تأكيد كردند: هرگونه عقب نشيني درمقطع كنوني، زنجيره‌ اي ‌تمام نشدني از فشارها و عقب نشيني هاي ديگر را در پي خواهد داشت بنابر اين اين راه برگشت ناپذير است و دستگاه سياست خارجي بايد از اين حق شجاعانه دفاع كند.

رهبر انقلاب اسلامي انگيزه اصلي آمريكا و برخي كشورهاي غربي دنباله ‌رو امريكا را براي ممانعت از دستيابي ايران به حق طبيعي و علمي خود، هراس از رسيدن ملت ايران به نقطه بالاي توانايي هاي علمي دانستند و افزودند: آنها در تبليغات خود مي گويند ايران مخفي كاري كرده است كه اين حرف بي منطقي است زيرا در همه كشور ها، مسائل علمي در مرحله تحقيقات اعلام نمي شود بلكه موفقيت در آن تحقيقات در مرحله خاصي اعلام عمومي مي شود و برهمين اساس جمهوري اسلامي ايران در مراحل مختلف راه‌اندازي تأسيسات هسته‌ اي اعلام رسمي و عمومي كرد.

حضرت آيت الله خامنه ‌اي حاكمان كنوني آمريكا را گروهي داراي افكار مرتجع، استعماري و قرن نوزدهمي دانستند و خاطرنشان كردند: اين افراد تصور مي كنند با مديريت جهان با زور اسلحه يا پول مي توانند اقدامات خود را به پيش ببرند در حالي كه هرگز موفق نخواهند شد همانگونه كه در خاورميانه به ويژه در عراق، افغانستان، لبنان، سوريه و فلسطين شكست خوردند.

ايشان با تأكيد بر اينكه علت شكست هاي پي در پي اين گروه مرتجع، ‌محاسبات غلط آنها و ناديده گرفتن عزم،‌اراده و هويت ملتهاست، افزودند: آنها با وسايل تبليغاتي خود در باره ايران نيز حرفهاي دروغ زيادي مي زنند كه اگر مبناي محاسبات آنها باشد، قطعاً محكوم به شكست خواهند بود.

مقام معظم رهبري با اشاره به سخنان اخير رئيس جمهور آمريكا درباره نبود دموكراسي درايران، تأكيد كردند: اگر جايي دموكراسي نباشد آنجا آمريكا است زيرا همه سرنخهاي انتخابات در دست اقليت كوچكي از صاحبان سرمايه عمدتاً صهيونيست است و در آنجا رأي مردم تأثيري ندارد و اكثر مردم نيز در انتخابات شركت نمي كنند،‌ضمن آنكه همين آقاي جورج دبليو بوش با تقلب سركار آمده است .

ايشان در همين خصوص افزودند: اما در جمهوري اسلامي ايران مردم با حضور حقيقي، حماسي و حداكثري خود در انتخابات مختلف شركت مي كنند و آزادانه به شخص مورد نظر خود و با هر تفكر و سليقه‌ اي كه باشد رأي مي دهند كه نمونه بارز آن انتخابات اخير رياست جمهوري است .

حضرت آيت الله خامنه ‌اي، رفتارهاي خلاف قانون رئيس جمهور آمريكا از جمله شنود مكالمات تلفني مردم اين كشور، مقبوليت ضعيف وي در ميان مردم آمريكا و سانسور اخبار را از جمله مواردي دانستند كه دموكراسي موجود در آمريكا را به شدت مخدوش مي ‌‌‌كند.

ايشان تاكيد كردند: اگر سران آمريكا به وسايل تبليغاتي خود اجازه دهند اين سخنان و واقعيات به طور كامل براي مردم آمريكا پخش شود، قطعاً تعداد امريكايي هايي كه با آن هم ‌آوايي خواهند كرد، سران كاخ سفيد را به وحشت خواهد انداخت.

رهبر انقلاب اسلامي همچنين با اشاره به مسائل عراق خاطرنشان كردند: جمهوري اسلامي ايران، در باره مسائل عراق، طرفدار خواست مردم اين كشور و حكومتي مردمي است اما اشغالگران به خواست مردم عراق تن نمي دهند و به ناحق مانع تحقق خواست ملي مردم اين كشور شده‌اند زيرا اين خواسته به ضرر آنهاست.

ايشان با تأكيد بر اينكه اگر اشغالگران از عراق خارج شوند، ‌امنيت اين كشور برقرار خواهد شد افزودند: شواهد و قراين تحليلي وهمچنين برخي اطلاعات حاكي از آن است كه دستگاههاي اطلاعاتي آمريكا و رژيم صهيونيستي در پشت پرده ترورها و انفجارهاي عراق قرار دارند.

حضرت آيت الله خامنه اي مسئله فلسطين را نيز از جمله مسائل مهم سياست خارجي برشمردند و تصريح كردند: مسئله فلسطين، مسئله پيروزي يك ملت در مبارزه ‌اي دشوار براي احقاق حق خود است بنابراين بايد به اين پيروزي با در نظر گرفتن گذشته آن و نگاه بلند مدت به تحولات فلسطين توجه كرد.

ايشان تهديد رژيم صهيونيستي به ترور رئيس دولت منتخب مردم فلسطين را وقاحت و سكوت كشورهاي غربي مدعي دموكراسي را در مقابل آن مايه شرمساري براي آنها دانستند و تأكيد كردند: موضع جمهوري اسلامي ايران حمايت معنوي و سياسي از مبارزه اسلامي مردم فلسطين و تأكيد بر احقاق حق آنان است.

حضرت آيت الله خامنه‌ اي در بخش ديگري از سخنان خود، ‌رؤساي نمايندگي هاي ايران در خارج از كشور و فعالان عرصه ديپلماسي را به در نظر گرفتن خداوند متعال در همه كارها، تقويت ايمان و ارتباط با خداوند، اداي وظيفه براي رضا و پاداش الهي و توكل بر خدا توصيه كردند.

در اين ديدار آقاي متكي وزير امور خارجه به بيان رويكردهاي جديد وزارت خارجه پرداخت و گفت: بازبيني نرم ‌افزارانه، هوشمندانه و مدبرانه از تعامل با محيط بين المللي، باز تعريف از مناسبات در حوزه‌هاي فرهنگي و اقتصادي، و توجه بيش از پيش به ايرانيان خارج از كشور به عنوان سرمايه‌هاي ملي از جمله اين رويكردها است.