نخستین نشست کتاب خوان ویژه فعالان مساجد در قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با برپایی نمایشگاه تخصصی نماز با عنوان «عطر حضور» نخستین نشست کتابخوان ویژه فعالان مساجد در قزوین دوشنبهشب توسط اداره کل کتابخانههای عمومی استان و همکاری سایر دستگاهها در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی قزوین برگزار شد.
در این دوره از نشست تخصصی کتابخوان، ائمه جماعات مساجد، دانشجویان، طلاب، روحانیون و فعالان کانونهای فرهنگی هنری مساجد، کتب تعیینشده را برای شرکتکنندگان معرفی کردند.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان قزوین در رابطه با اهداف برگزاری نخستین نشست کتابخوان ویژه فعالان مساجد گفت: نخستین نشست کتابخوان فعالان مساجد باهدف بازیابی نقش فرهنگی مساجد در پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر بهرهگیری از ظرفیتهای عظیم فرهنگی مساجد و نماز جمعه در شکلگیری سبک زندگی ایرانی اسلامی و ترویج فرهنگ مطالعه برگزار شد.
مهدی رمضانی ادامه داد: این نشست با مشارکت مرکز رسیدگی به امور مساجد و دبیرخانه کانونهای مساجد در قزوین برگزار شد ضمن اینکه مجموعه تلاشها بر این بود تا با معرفی کتابهای ارزشمند بار محتوایی حاکم بر جلسه برای مخاطبین باارزش و سازنده باشد.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان قزوین با اشاره به جایگاه اجتماعی روحانیت و مساجد اظهار داشت: روحانیت و مساجد گذشته از جایگاه دینی ازنظر اجتماعی نیز از ظرفیتهای بینظیری در ارتقای فرهنگ و بینش جامعه برخوردار هستند ازاینرو پرداختن به این دو موضوع میتواند در افزایش سطح دانش و آگاهی عموم مردم نقش مستقیمی را ایفا کند.
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