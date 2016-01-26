  1. استانها
  2. گلستان
۶ بهمن ۱۳۹۴، ۹:۱۶

رئیس هیئت بوکس گلستان:

دو بوکسور گلستانی به اردوی تیم های ملی دعوت شدند

دو بوکسور گلستانی به اردوی تیم های ملی دعوت شدند

گرگان – رئیس هیئت بوکس گلستان از دعوت بوکسورهای نوجوان و جوان گلستانی به اردوی تیم های ملی خبر داد.

علی بیانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از سوی کادر فنی تیم جوانان بوکس کشور ۱۹ بوکسور برای حضور در دور جدید تمرینات این تیم به اردو فراخوانده شدند که در میان آنها نام سینا خمر از گلستان دیده می شود.

بیانی افزود: خمر بوکسور وزن ۴۹ کیلوگرم ماه گذشته در مسابقات قهرمانی جوانان کشور که در ساری برگزار شده بود به مقام قهرمانی دست یافت.

وی همچنین از دعوت دیگر بوکسور به اردوی تیم ملی خبر داد و بیان کرد: ارسلان مهردل از گلستان برای دومین بار به اردوی تیم ملی نوجوانان دعوت شده است.

وی خاطرنشان کرد: مهردل دارنده مدال برنز نوجوانان کشور از ۶ ماه پیش در اردوی تیم ملی نوجوانان به سر می برد و اکنون بار دیگر به این اردو دعوت شده است.

به گفته رئیس هیئت بوکس گلستان، دور جدید تمرینات تیم بوکس جوانان از روز شنبه ۱۰ بهمن ماه در تهران و اردوی تیم ملی نوجوانان در همان روز در شهرستان اراک پیگیری خواهند شد.

کد مطلب 3033877

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها