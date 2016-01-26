دو بوکسور گلستانی به اردوی تیم های ملی دعوت شدند

علی بیانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از سوی کادر فنی تیم جوانان بوکس کشور ۱۹ بوکسور برای حضور در دور جدید تمرینات این تیم به اردو فراخوانده شدند که در میان آنها نام سینا خمر از گلستان دیده می شود.

بیانی افزود: خمر بوکسور وزن ۴۹ کیلوگرم ماه گذشته در مسابقات قهرمانی جوانان کشور که در ساری برگزار شده بود به مقام قهرمانی دست یافت.

وی همچنین از دعوت دیگر بوکسور به اردوی تیم ملی خبر داد و بیان کرد: ارسلان مهردل از گلستان برای دومین بار به اردوی تیم ملی نوجوانان دعوت شده است.

وی خاطرنشان کرد: مهردل دارنده مدال برنز نوجوانان کشور از ۶ ماه پیش در اردوی تیم ملی نوجوانان به سر می برد و اکنون بار دیگر به این اردو دعوت شده است.

به گفته رئیس هیئت بوکس گلستان، دور جدید تمرینات تیم بوکس جوانان از روز شنبه ۱۰ بهمن ماه در تهران و اردوی تیم ملی نوجوانان در همان روز در شهرستان اراک پیگیری خواهند شد.