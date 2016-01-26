برخی قوانین انتخابات ابهام دارد/ شورای نگهبان باید رفع ابهام کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی در جلسه تفسیر قرآن در جمع مسئولین و کارکنان وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی بر اهمیت جلب مشارکت عمومی برای حضور در انتخابات تاکید کرد.

وزیر دادگستری با بیان این جمله امام خمینی(ره) که «میزان رای ملت است»، گفت: از همان ابتدای انقلاب با آموزش‌ها و هدایت حضرت امام(ره) آموخته‌ایم که نظاممان را بر اساس انتخابات و حضور و مشارکت مردم، تنظیم و تعریف کنیم.

وی درباره جمهوریت نظام گفت: این یک ارزش بسیار عالی و متعالی است که جامعه، خود برای رسیدن به اهداف والا و آرمان‌های بلندش قیام کند و این موضوع در حوزه سیاسی نیز ترجمه منطقی و مطلوب خود را یافته و وقتی در کنار اسلام قرار می‌گیرد، هویت ناب و متعالی خود را پیدا می‌کند و دیگر دچار انحراف نخواهد شد.

پورمحمدی همچنین افزود: خوشبختانه میزان مشارکت مردمی در انتخابات در کشور ما در حد بالای سطوح مشارکت در جهان است که نکته‌ای اساسی و قابل توجه است. در خصوص تنظیم و مراقبت از انتخابات نیز دقت بسیاری صورت گرفته که در این موضوع، جایگاه شورای نگهبان فوق العاده مهم است.

وی گفت: اسلامیت نظام و جایگاه قانون اساسی که میثاق ملی است و نقطه اتکای مردم ما از مسلمان و غیرمسلمان و اکثریت و اقلیت است، باید مورد حفاظت قرار گیرد که خوشبختانه شورای نگهبان این جایگاه را حفظ کرده است.

وزیر دادگستری تاکید کرد: اگر امروز زندگی ما متدینانه و بر مدار قانون است به دلیل وجود، صلابت و دقت شورای نگهبان است که قابل تقدیر و ستایش بوده و نباید در مورد اهمیت این جایگاه، کوچکترین تردیدی به خود راه دهیم؛ نظارت بر انتخابات نیز مقوله‌ای جاری است که از دیگر وظایف شورای نگهبان است و کار بسیار سخت و پیچیده‌ای است.

در صورت وارد بودن اعتراض هم نباید به اصل و اساس موضوع خدشه وارد کنیم

وی با بیان این مطلب که در برخی قوانین انتخاباتی ابهاماتی وجود دارد که بار این ابهام بر دوش شورای نگهبان قرار گرفته و بعضا نقض و ابرام‌ها، اعتراضات، اختلاف نظرها و غیره را به دنبال دارد، اظهار کرد: شورای نگهبان باید در جهت رفع شائبه‌ها و ابهامات اقدام کرده و پیشقدم شود و ما نیز در این خصوص باید دقت کنیم که حتی در صورت وارد بودن اعتراض و انتقادمان، به اصل و اساس موضوع خدشه وارد نکنیم.

پورمحمدی در ادامه افزود: اصلاح قوانین انتخابات را باید با جدیت دنبال کنیم؛ خوشبختانه در مجمع تشخیص مصلحت نظام بنا به دستور مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) سیاست‌های کلی آن نوشته و تنظیم شده که ان‌شاءالله پس از ابلاغ، دولت لایحه آن را آماده و به مجلس محترم تقدیم می‌کند. اما در هر صورت باید ابهامات در این خصوص از بین رفته و بار شورای نگهبان سبک‌تر شود؛ نباید این شورا که حافظ اسلامیت نظام و دفاع از قانون و میثاق ملی است، محل مناقشه و دعوای رد و قبول صلاحیت کاندیداها قرا گیرد.

وی گفت: در شرایط کنونی باید با مصلحت اندیشی و نگاهی بازتر از ابهامات قانونی عبور کنیم و صبوری و همراهی داشته باشیم چراکه کشور نیازمند انسجام و وحدت است؛ باید از این مسیرها با صلابت و قدرت عبور کرد و این در گرو مشارکت و همت همگانی است و امیدوارم شورای محترم نگهبان با دقت و بررسی همه جوانب و با وقت گذاری بیشتر و با رعایت اصول حقوقی و قانونی، مشکلات را کاهش دهد.