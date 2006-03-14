يادواره صدمين روز شهادت اصحاب رسانه برگزار شد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، در اين مراسم كه خانواده هاي شهداي سانحه سقوط هواپيماي سي 130 نيز حضور داشتند، پس از نمايش چند نماهنگ از اصحاب رسانه ها كه در 15 آذرماه به شهادت رسيدند، سيد محمد خاتمي ، مهدي كروبي ، دريادار شمخاني ،رضا طلايي نيك رئيس كميته دفاعي مجلس، نماينده خبرنگاران و نيز چند تن از خانواده هاي شهدا به سخنراني پرداختند.

تاكيد بر پيگيري اين حادثه به منظور جلوگيري از تكرار حوادث مشابه و گراميداشت ياد و خاطره اين شهدا مهمترين محور اين سخنان بود.

به گزارش مهر، همچنين قرار بود براي نخستين بار آخرين مكالمات خلبان با برج مراقبت نيز در اين يادواره پخش شود كه به دلايلي اين كار صورت نگرفت.

مهدي چمران رئيس شوراي شهر تهران، فاطمه كروبي، عبدالله رمضان زاده و احسان جهانديده مدير كل امور رسانه هاي رياست جمهوري از ديگر مسئولان حاضر در اين مراسم بودند.

به رغم دعوت برگزار كنندگان اين مراسم از فرماندهان ارتش و مسئولان صدا و سيما، عدم حضور آنها در اين مراسم موجب انتقاد خانواده هاي شهدا شد.