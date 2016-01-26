رونمایی از جدیدترین نسل دوچرخه برقی

به گزارش خبرگزاری مهر، دوچرخه های برقی از آن دسته فناوری های نوینی به شمار می آیند که در سالهای اخیر به شدت مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است اما این فناوری نوظهور همواره با یک چالش عمده همراه بوده است: ساختار نامتعارفشان.

دوچرخه های برقی به واسطه بسته باتری و موتور بزرگی که در آن تعبیه شده به راحتی قابل تشخیص هستند و این چیزی نیست که صاحبان این فناوری علاقه ای به آن داشته باشند.

اکنون مهندسان شرکتی در آلمان موسوم به Freygeist دست به کار شده و نسل جدیدی از دوچرخه های برقی را طراحی و ساخته اند که به لطف ابتکارعمل به کار رفته در ساخت آن، عملا هیچ تفاوت ساختاری میان آن و دوچرخه های کلاسیک دیده نمی شود.

وزن این دوچرخه به رغم تعبیه موتور در آن تنها ۱۲ کیلوگرم است و جالب اینکه تا زمانی که سیستم برقی آن روشن نشود نمی توان برقی بودن آن را تشخیص داد.

قرار گرفتن بسته باتری این دوچرخه در دل پروفیل بدنه آن اوج ابتکار عمل مهندسان این شرکت آلمانی به شمار می آید. این باتری از نوع لیتیوم یونی ۳۳ ولتی ساخت شرکت پاناسونیک بوده و به راحتی نیروی مورد نیاز موتور آن را تأمین می کند.

بدنه این دوچرخه با استفاده از آلومینیوم ساخته شده که همین امر تأثیر بسزایی در کاستن از وزن آن داشته است. به همین دلیل دوچرخه سوار می تواند در مواقعی که سیستم برقی دوچرخه خاموش است با پدال زدن آن را به پیش ببرد.