تاكيد ستاد راهيان نور بر ارائه خدمات مطلوب به زائران

به گزارش گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، در اين جلسه مهندس هاشمي معاون هماهنگي امور عمراني وزارت كشور و نماينده تام الاختيار رئيس جمهوري در اين ستاد خواستار توجه جدي و نظارت تمامي دستگاه هاي عضو به اين امر در ايام تعطيلات شد.

معاون هماهنگي امور عمراني وزارت كشور، همچنين بر ارائه خدمات مطلوب و با كيفيت به زائران كاروان هاي راهيان نور و ضرورت اطلاع رساني مناسب در زمينه هاي مختلف با استفاده از ابزار و فنون ارتباطي مختلف در ورودي هاي استان ها و مناطق پربازديد تاكيد كرد.

نماينده تام الاختيار رئيس جمهوري در ستاد راهيان نور، همچنين خواستار توجه ويژه رسانه ها و فرهنگ سازي مناسب در اين زمينه از سوي دستگاه هاي مرتبط شد.

سردار باقرزاده، رئيس بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس نيز با تأكيد بر ارائه خدمات مطلوب به كاروان‌هاي راهيان نور از سوي تمامي دستگاه هاي مرتبط اظهار داشت: مقام معظم رهبري و رئيس جمهوري در زمينه افزايش تعداد زائران كاروان هاي راهيان نور تاكيد خاص دارند.

گفتني است بنا بر آماري كه در اين جلسه ارائه گرديد، طي اسفند 83 و فروردين 84 در مجموع 563 هزار نفردر قالب كاروان هاي راهيان نور و به وسيله 10 هزار اتوبوس، دو هزار ميني بوس و 36 هزار ماشين شخصي از مناطق عملياتي دفاع مقدس بازديد كردند.