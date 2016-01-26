بارش شدید برف در استان ایلام/از تعطیلی مدارس تا باز بودن مسیرها

به گزارش خبرنگار مهر، سید کمال الدین میرجعفریان مدیر کل راه و شهرسازی استان ایلام در این ارتباط به خبرنگار مهر اظهار داشت: راهداران اين اداره كل با ۱۹۸ دستگاه ماشين آلات سنگين وسبك و ۲۹۰ پرسنل راهدار در قالب ۳۴ اكيپ راهداری در محورهای ارتباطی استان مستقر هستند.

وی بیان داشت: همچنین با تلاش شبانه روزی آنان كليه محورهای ارتباطی استان باز است و رفت و آمد در آنها جريان دارد و تردد خودروها انجام می گیرد.

میرجعفریان بیان داشت: تنها محور بخش ميمه به زرين آباد در شهرستان دهلران به دليل ريزش كوه تا اطلاع ثانوي مسدود است كه راهداران بخش زرين آباد در تلاش براي بازگشايي اين محور هستند.

تردد بدون زنجیر چرخ در محورهای برفگیر ایلام ممنوع است

رئیس پلیس راه استان ایلام گفت: با توجه به بارش برف در استان ایلام رانندگان از تردد در محورهای مواصلاتی بویژه مناطق کوهستانی این استان بدون زنجیر چرخ خودداری کنند.

سرهنگ محسن ناصری با بیان اینکه بارش برف در محورهای کوهستانی استان بویژه گردنه قلندر، کبیرکوه و محدوده تونل آزادی ایلام با شدت بیشتری در حال بارش است، افزود: تردد در این مسیرها بدون زنجیر چرخ امکان پذیر نیست و نیروهای پلیس راه با استقرار در این مناطق از حرکت خودروهایی که به وسایل ایمنی مجهز نباشند، جلوگیری می کنند.

رئیس پلیس راه استان ایلام گفت: ۳۰ گشت پلیس راه در سطح محورهای مواصلاتی استان حضور دارند و با هرگونه تخلف و حرکات حادثه ساز برخورد قانونی می کنند.

بارش برف که از اوایل بامداد سه شنبه در نقاط مختلف ایلام آغاز شده و همچنان ادامه دارد، به تعطیلی مدارس پیش دبستانی و ابتدایی برخی از شهرهای استان انجامید.

مدارس ابتدایی ایلام در پی بارش برف تعطیل شد

مدیرکل آموزش و پرورش ایلام صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس تصمیات گرفته شده مدارس پیش دبستانی و ابتدایی شهرهای ایلام، ایوان، ملکشاهی، میمه، آسمان آباد و کارزان در نوبت صبح تعطیل است.

علی بیرانوند افزود: با توجه به بارش برف که از شب گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد، به منظور رفاه حال دانش آموزان و خانواده های آنان مدارس پیش دبستانی و ابتدایی برخی از نقاط در این استان در نوبت صبح تعطیل شده است.

وی یادآور شد: در صورت تداوم بارش ها تصمیم های مقتضی گرفته و و در اطلاعیه های بعدی به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.

مدیرکل آموزش و پرورش ایلام، تاکید کرد: مدارس سایر نقاط استان باز است و دانش آموزان می توانند در سر کلاس های خود حضور یابند.

بارش برف از اوایل بامداد سه شنبه در بخش هایی از نقاط استان ایلام آغاز شده و همچنان ادامه دارد که همین موضوع باعث اختلال در تردد خودروها شده است.

۱۰۰ هزار دانش آموز در بیش از یک هزار و ۳۰۰ فضای آموزی استان ایلام مشغول به تحصیل هستند.