حقوق سازمان تامين اجتماعي در قانون نوسازي صنايع ناديده گرفته شده است

احمد پايور در گفت وگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با اشاره به اينكه اجراي قانون نوسازي صنايع به منابع سازمان تامين اجتماعي لطمه وارد مي كند ، افزود : سازمان تامين اجتماعي مخالف ساماندهي نيروي هاي مازاد و بازسازي ساختمانها و كارخانجات فرسوده نيست ، اما نبايد اين امور از طريق بودجه سازمان تامين اجتماعي انجام شود.

وي اظهار داشت : سازمان تامين اجتماعي مجبور است با اجراي قانون نوسازي صنايع 5 سال مستمري كساني كه زودتر از موعد بازتشسته مي شوند را پرداخت كند بدون اينكه دولت اين بودجه را به سازمان تامين اجتماعي برگرداند .

پايور ادامه داد : قبل از تصويب قانون نوسازي صنايع كارفرماياني كه ظرف مدت تعيين شده بدهي خود را به سازمان تامين اجتماعي پرداخت نمي كردند سازمان بابت تاخير درپرداخت بدهي جرايمي را از كارفرمايان دريافت مي كرد اما با اجراي قانون نوسازي صنايع جرايم كارفرمايان بخشيده شده و سازمان تامين اجتماعي ديگر مبلغي را درزمينه دريافت نخواهد كرد .

وي خاطر نشان كرد : دولت تنها 5 سال حق بيمه كساني كه زودتر از زمان موعد بازتشسته مي شوند را پرداخت مي كند و 5 سال مستمري كساني كه زودتر از زمان موعد بازنشسته مي شوند را پرداخت نمي كند كه اين امرخود مي تواند سازمان تامين اجتماعي را با بحران مالي مواجه كند.