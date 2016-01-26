آغاز پيش فروش بليت قطارهای مسافری نوروز در راه آهن شمالشرق(۱)

حمید درباغ عنبران در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه پيش فروش بليت قطارهاي مسافري حدفاصل تاريخ ۲۵ اسفند سالجاری لغایت ۱۵ فروردین سال ۹۵ انجام خواهد شد، افزود: فروش اینترنتی بلیت محورهاي شمال، شمالغرب، آذربایجان و قطارهای کمربندی محورهای مذکور از ساعت۱۹عصر روز دوشنبه پنجم بهمن ماه جاری و ساعت هفت صبح امروز از طریق تمام مراکز فروش بلیت قطار شروع شده است.

وی تصریح کرد: در محورهای جنوب، جنوب شرق ( اهواز، خرمشهر، اندیمشک، بندرعباس، یزد، اصفهان، شیراز، زاهدان) و قطارهای کمربندی این محورها از ساعت۱۹ امروز فروش اینترنتی بلیت و ساعت هفت صبح چهارشنبه هفته جاری از طریق تمام مراکز فروش بلیت قطار انجام می شود.

مدیرکل راه آهن شمالشرق(۱) همچنین فروش بلیت قطار برای محور خراسان(شاهرود، سمنان، آزادور، نیشابور، سرخس، طبس) را از ساعت۱۹ فردا به صورت اینترنتی ذکر کرد و افزود: بلیت قطار این محورها از ساعت هفت صبح پنجشنبه هفته جاری نیز از طریق تمام مراکز فروش انجام خواهد شد.

عنبران همچنین با یادآوری اینکه متقاضيان سفر های ریلی مي توانند با مراجعه به مراکز مجاز فروش بلیت با ارائه کد ملی و تاریخ تولد نسبت به تهيه بليت اقدام کنند، تصریح کرد: فروش اینترنتی بلیت قطار از طریق از طریق سايت http://ticket.rai.ir امکانپذیر خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: هموطنان عزیز برای كسب اطلاعات بيشتر در خصوص نشاني دفاتر فروش، قيمت بليت، موجودي بليت و ... به صورت شبانه‌روزي با تلفن ۱۵۳۹ تماس گرفته يا به سايت اينترنتي www.raja.ir مراجعه کنند.

مدیرکل راه آهن شمالشرق(۱) تصریح کرد: همچنین شماره پيامك ۳۰۰۰۱۳۹ و ۳۰۰۰۳۰۰ نيز آماده دريافت نظرات، انتقادات و پيشنهادات متقاضيان خريد بليت و سفر با قطار است.