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۲۳ اسفند ۱۳۸۴، ۱۷:۲۳

وزير كشور در ديدار سفير افغانستان:

سياست ايران تقويت همكاري با دولت منتخب افغانستان است

سياست ايران تقويت همكاري با دولت منتخب افغانستان است

،سفير افغانستان در تهران با حجت الاسلام پورمحمدي وزير كشور ديدار و گفت وگو كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، در اين ديدار حجت الاسلام مصطفي پورمحمدي با اشاره به ضرورت تأمين امنيت داخلي افغانستان توسط دولت قانوني و منتخب آن كشور ، حضور نيروهاي خارجي را مانع اصلي تحقق اين مهم دانست .

وزير كشور با اشاره به كمك هاي فراوان جمهوري اسلامي ايران به مردم و دولت افغانستان در دوران جهاد و تهاجم طالبان و نيز دوره بازسازي افغانستان و با تأكيد بر اينكه سياست جمهوري اسلامي ايران تقويت و توسعه همكاري با دولت منتخب افغانستان است، گفت : ايران در گذشته و حال به دنبال امنيت، رفاه و توسعه افغانستان بوده و اين سياست دربرگيرنده منافع دو كشور مسلمان مي باشد .

وزير كشور افزود : نبايد اجازه داد كه بيگانگان در روند رو به رشد روابط دوستانه و همكاري كشورهاي منطقه خللي ايجاد كنند.
وي در اين راستا بر ضرورت همكاري دو كشور در تأمين امنيت مرزي تأكيد نمود و افزود : ايران با توجه به تجربيات و توانمندي بالاي خود ، آماده است در زمينة آموزش و بازسازي نيروي پليس بويژه مرزبانان آن كشور ياري برساند .

وزير كشور در اين ديدار كه مدير كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور نيز حضور داشت سازماندهي هرچه بيشتر تردد قانوني اتباع افغاني به  جمهوري اسلامي ايران را ضروري دانست .

بر اساس اين گزارش، وزير كشور در خاتمه سخنانش با محكوم ساختن سوء قصد به صبغت الله مجددي رياست مجلس سناي آن كشور و ابراز خرسندي از سلامتي وي گفت : اميدواريم اوضاع افغانستان هرچه زودتر سر و سامان يافته و شاهد افغانستاني آباد و عزتمند باشيم .

محمد عمر داود زي سفير افغانستان در ايران نيز در اين ديدار با تشكر و قدرداني از همكاري هاي ملت و دولت جمهوري اسلامي ايران اظهار داشت : ملت افغانستان هيچگاه نقش كمك هاي برادران ايراني خود را در دوران جهاد و تهاجم طالبان و همچنين دوران بازسازي فراموش نخواهد كرد .

وي افزود : ملت افغانستان مجاهد بود و مجاهد خواهد ماند و قطعاً تجاوز بيگانگان را تحمل نخواهد كرد .

سفير افغانستان در اين ديداردر مورد تعامل دو جانبه كشورش با جمهوري اسلامي ايران گفت : زمينه سازي براي تشويق سرمايه گذاري ايران در افغانستان و افزايش ظرفيت نهادهاي دولتي و خصوصي كشورش از اولويت هاي مهم دولت افغانستان مي باشد. 

کد مطلب 303401

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