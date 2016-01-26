مرخصی هفته آینده نمایندگان لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا باهنر در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: طبق برنامه از قبل تعیین شده، هفته آینده روزهای یکشنبه، دوشنبه و سهشنبه جلسه علنی خواهیم داشت و با توجه به اینکه ۴ هفته کاری پشت سر گذاشته میشود، بعد از آن یک هفته سرکشی به حوزههای انتخابیه و دو هفته تعطیلی برای انتخابات خواهیم داشت.
وی تصریح کرد: بنابراین اعم از اینکه نمایندگان مرخصی درخواست کردهاند یا نه و یا مرخصی آنها هماهنگ شده یا نشده است، کلیه مرخصیهای هفته آینده لغو است.
نایب رئیس مجلس تاکید کرد: بر این اساس نمایندگان برنامهریزی کنند که هفته آینده نیز در خدمتشان باشیم.
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