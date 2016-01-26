توزیع سبد غذایی بین ۵۱ هزار خانوار آسیب پذیر خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا اشرفی صبح سه شنبه در کمیته کارگری و تعاون ستاد دهه فجر استان خراسان جنوبی اظهار کرد: از هفته آینده طرح توزیع سبد حمایت غذایی ویژه اقشار آسیب پذیر در استان اجرا می‌شود.

وی بیان داشت: این سبد شامل مرغ، برنج و کنسرو مرغ است که ویژه مدد جویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی است.

وی افزود: ۵۰ هزار و ۹۳۶ خانوار سبد غذایی ویژه اقشار آسیب پذیر را دریافت خواهند کرد.

وی با بیان اینکه هزار و ۲۵۰ تعاونی فعال در استان وجود دارد، افزود: تعداد ۱۰۰ هزار نفر تحت پوشش اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان نیز هستند.

اشرفی ادامه داد: تعداد کل کارگران استان ۱۰۰ هزار نفر است که از این تعداد ۶۸ هزار نفر بیمه شده تامین اجتماعی هستند.

اجرای ۱۵۰ ویژه برنامه کمیته کارگری و تعاون در دهه فجر

وی بیان کرد: ۱۵۰ برنامه در استان برای دهه فجر پیش بینی شده است که از این تعداد ۱۹ برنامه محوری در مرکز استان و ۳۴ برنامه محوری در شهرستان‌ها برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه هدف از تشکیل کمیته توجه ویژه به نقش جامعه کار و تلاش در شکل گیری انقلاب اسلامی است، افزود: اعتصاب کارگران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در بحث صنعتی شدن نفت ستون فقرات رژیم پهلوی را در هم شکست و صدای انقلاب را به گوش جهانیان رساند.

مدیر اجتماعی و فرهنگی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه جامعه‌ای که مردم با آن تعامل دارند جامعه‌ای نجیب است، بیان داشت: جامعه کارگری در پیروزی انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس حضور بسیار فعال داشته‌اند.

وی با بیان اینکه کار کارگران و تعاون گران کار خالصانه‌ای است، گفت: محکمترین دفاع از انقلاب اسلامی توسط قشر کارگران صورت گرفته است.

وی ادامه داد: نقش کارگران و تعاون گران در مسئله تحریم‌های اقتصادی نقشی کلیدی بوده است.

اشرفی از برگزاری برنامه‌های مختلف در دهه فجر در استان خبر داد و افزود: اجرای ورزش صبح گاهی، تجلیل از بازنشستگان استان، برگزاری مسابقات دو و می‌دانی کارکنان دستگاه‌های اجرایی و وزارت کار و رفاه اجتماعی از مهم‌ترین برنامه‌های ورزشی در این ایام است.

آغاز طرح کارت رفاه اجتماعی برای بازنشستگان خراسان جنوبی

وی از اجرای طرح کارت رفاه اجتماعی ایرانیان در استان خبر داد و تصریح کرد: ثبت نام در این طرح ویژه بازنشستگان تامین اجتماعی است که از هفته گذشته آغاز شده است.

مدیر اجتماعی و فرهنگی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی با بیان اینکه بازنشستگان می‌توانند بدون نیاز به تضمین بانکی با مراجعه به سامانه رفاه در این طرح ثبت نام کنند، اظهار داشت: هر فردی که در این طرح ثبت نام کند می‌تواند چهار برابر حقوقی که دریافت می‌کند تسهیلات دریافت کند.

وی ادامه داد: این تسهیلات در قالب کارت در اختیار بازنشستگان قرار می‌گیرد که با استفاده از آن می‌توانند کالاهای ایرانی مورد نیاز خود را تهیه کنند.

وی با بیان اینکه هدف از اجرای این طرح خرید کالاهای ایرانی است، افزود: سود این تسهیلات ۱۲ درصد است و بازپرداخت آن نیز ۱۲ ماهه است.