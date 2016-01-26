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۶ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۲۱

یورش مجدد شهرک‌نشینان صهیونیست به مسجدالاقصی

یورش مجدد شهرک‌نشینان صهیونیست به مسجدالاقصی

شهرک‌نشینان رژیم صهیونیستی امروز سه‌شنبه در اقدامی هتاکانه بار دیگر به صحن‌های مسجدالاقصی یورش بردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری معا، شهرک نشینان صهیونیست بار دیگر مسجد الاقصی را مورد هتک حرمت قرار دادند.

بر اساس این گزارش، نظامیان رژیم صهیونیستی با اتخاذ تدابیر شدید امنیتی در اطراف مسجدالاقصی، راه ورود شهرک نشینان به این مسجد را هموار کردند.

به دنبال ورود شهرک نشینان به داخل صحن های مسجدالاقصی، درگیری شدیدی میان فلسطینیان و نظامیان صهیونیست درگرفت.

شاهدان عینی از بازداشت چند جوان فلسطینی حاضر در مسجدالاقصی توسط نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی خبر می دهند.

رسانه های فلسطینی اعلام کردند شهرک نشینیان با هدف ایجاد هرج و مرج در سرزمین های اشغالی و به راه انداخت درگیری با فلسطینیان دست به این اقدام زدند.

کد مطلب 3034078

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