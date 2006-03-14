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۲۳ اسفند ۱۳۸۴، ۱۹:۰۹

مسئولان فدراسيون ووشو با رئيس كميته ملي المپيك ديداركردند

مسئولين فدراسيون ووشو روزگذشته باحضور درمحل كميته ملي المپيك با دكترقراخانلو رياست اين كميته ديدار و گفتگو كردند.

به گزارش خبرگزاري " مهر" دراين نشست كه ولي زاده رئيس وعليزاده دبيرفدراسيون ووشو و تعدادي ديگر ازمسئولان اين فدراسيون در آن حضورداشتند، برنامه هاي فدراسيون ووشو جهت حضوري موفق دربازيهاي آسيايي دوحه قطر به اطلاع دكتر قراخانلو رسانده شد و براي دستيابي به اهداف درنظرگرفته دربازيهاي آسيايي، بحث و تبادل نظرصورت پذيرفت.

همچنين دكترقراخانلو ضمن آرزوي موفقيت براي ووشوكاران دركسب مدالهاي برتربازيهاي آسيايي دوحه، حمايت كامل كميته ملي المپيك را از برنامه هاي اين فدراسيون اعلام نموده، قول مساعد داد تا در رفع مشكلات ووشوكاران در اردوهاي تداركاتي دستورات لازم را صادرنمايد.

شايان ذكر است: دراين نشست همچنين مسئولين فدراسيون ووشو درخواست خود را مبني بر استخدام يك مربي چيني ارائه كردند كه مورد موافقت دكترقراخانلو قرارگرفت.

کد مطلب 303408

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