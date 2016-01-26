به گزارش خبرگزاری مهر، نشست اعضای شورای سیاستگذاری چهاردهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) با حضور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس شورا، سیدضیاء هاشمی معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، علی‌اصغر کاراندیش مروستی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ارشاد، علیرضا رشیدیان استاندار خراسان رضوی، سیدجواد جعفری دبیر جشنواره امام رضا(ع) و برخی مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و اعضای شورا برگزار شد.

ترویج فرهنگ رضوی در نیجریه توسط علامه زکزاکی

علی جنتی در ابتدای این جلسه گفت: جشنواره امام رضا(ع) با عنایات خود حضرت به عنوان یکی از بزرگترین جشنواره‌های کشور نه تنها در ایران که در خارج از مرزها نیز گستره و توسعه پیدا کرده است و شعاع وجودی حضرت آرام‌آرام دنیا را در بر می‌گیرد و منور می‌کند.

وی دهه کرامت را نماد جشنواره بین‌المللی امام رضا(ع) دانست و افزود: در دهه فجر اکثر جشنواره‌های ما ظاهر می‌شود و جشنواره امام رضا نیز در دهه کرامت بروز و ظهور بیشتری دارد و تقریباً همه استان‌های کشور و خارج کشور برای معرفی فرهنگ رضوی دست‌اندرکار هستند.

جنتی ادامه داد: سیزدهمین دوره جشنواره امام رضا مجموعاً بسیار خوب برگزار شد، به خصوص که دانشگاه‌ها با تلاش‌های دکتر سیدضیاء هاشمی ورود فعالی داشتند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: جا دارد از علامه زکزاکی نیز یاد کنیم که در دوره گذشته جشنواره حضور داشت. ایشان از شیفتگان و علاقه‌مندان فرهنگ رضوی است که ۶ فرزند شهید تقدیم اسلام کرده و ظاهراً هنوز در بند اسارت است. خداوند ان‌شاءالله هرچه زودتر ایشان را نجات دهد. ایشان در نیجریه به عنوان یک مشعل فروزان در نیجریه فرهنگ رضوی را ترویج می‌کند، جایی که قبلاً خبری از این فرهنگ نبود.

رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره امام رضا(ع) ادامه داد: با وجود اینکه جریان‌های سلفی و تکفیری در منطقه ما و شمال آفریقا ظهور کرده است، اکنون در ساحل عاج، سنگال، گینه بیسائو و برخی دیگر کشورهای آفریقایی شاهد گسترش فرهنگ رضوی هستیم. حتی در سفر سال گذشته به تونس نیز متوجه شدم این کشور یک میلیون نفر شیعه دارد که عدد قابل توجهی است.

وی تأکید کرد: باید بتوانیم از دریچه حضرت امام رضا(ع) فرهنگ تشیع را گسترش دهیم.

در برگزاری جشنواره امام رضا(ع) به دنبال اثرگذاری هستیم

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تألیف و ترجمه کتاب‌های رضوی طی سال‌های اخیر اظهار داشت: در سال‌های اخیر کتاب‌های خوبی در حوزه فرهنگ رضوی و کرامات حضرت امام رضا(ع) تهیه و تدوین شده است و بسیاری از این آثار مربوط به خاطرات افراد خارج از کشور راجع به عشق و شیفتگی آن‌ها به امام رضا (ع) است.

جنتی ادامه داد: در رابطه با بحث ترجمه، هم کمیت کتاب‌ها و هم کیفیت کتاب‌هایی که ترجمه می‌شود، مهم است و باید مد نظر قرار بگیرد. اگر متن ضعیفی برای ترجمه انتخاب شود، اثرگذاری ندارد. همچنین اگر مطلب قوی دارای ترجمه ضعیف باشد، اثر نخواهد کرد.

وی، تشکیل مجمع خادمان رضوی را امر ارزشمندی تلقی کرد و گفت: در برگزاری جشنواره امام رضا(ع) بر اثربخشی تأکید داریم و نمی‌خواهیم صرفاً کار صوری انجام دهیم که خوشبختانه گزارش‌ها نشان داد اکثریت مردم به اثرگذاری آن معتقد هستند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه سخنان خود بر جریان‌سازی و نهادسازی در جشنواره امام رضا(ع) تأکید کرد و افزود: بحث نهادسازی که آغاز شده باید با سرعت بیشتری انجام شود و جشنواره نباید قائم به افراد و اشخاص باشد و لازم است به عنوان یک جریان مستمر ادامه یابد.

استفاده از ظرفیت اقوام ایرانی در جشنواره امام رضا(ع)

جنتی ضمن تأکید بر بهره‌گیری از فضای مجازی برای گسترش فرهنگ رضوی اظهار داشت: استفاده از شبکه‌های اجتماعی به خصوص در عرصه بین‌الملل در ترویج فرهنگ رضوی مؤثر است و نباید از این ظرفیت غفلت کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: مشارکت اقوام مختلف در جشنواره نیز بسیار با اهمیت است و لازم است از ظرفیت آنها در جهت ترویج فرهنگ رضوی بهره برد. حتی بخش اعظمی از اهل‌سنت خارج کشور خود را از سلسله سادات می‌دانند و به اهل‌بیت علاقه‌مند هستند و باید از این ظرفیت عظیم استفاده کرد.

وی درباره ساخت فیلم سینمایی با موضوع امام رضا(ع) نیز گفت: باید اثری فاخر و در سطح جهانی ساخته شود. این امر نیازمند نگارش فیلمنامه بسیار قوی است که از دریچه حاشیه‌ای به معرفی حضرت امام رضا(ع) بپردازد. معرفی معجزات کرامات آن حضرت نسبت به افراد برای مخاطب بسیار جذاب است.

* شخصیت بی‌بی حکیمه(س) مظلوم واقع شده است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رویکردهای پنجگانه اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری افزود: عدالت محوری، مردمی بودن، دانش بنیان بودن، درو‌ن‌زایی و برون‌زا بودن این محورها را تشکیل می‌دهند که می‌تواند در جشنواره امام رضا (ع) متبلور شود. یعنی ائمه محور عدل هستند و حضرت رضا(ع) نیز چنین است. جشن‌های دهه کرامت نیز وجه مردمی جشنواره است، تهیه خوراک فرهنگی و انتقال فرهنگ رضوی نیز وجه درون‌زایی و برون‌گرایی جشنواره است.

جنتی اذعان کرد: ما آنچه را منسوب به حضرت امام رضا(ع) است، باید گرامی بداریم. یکی از این موارد، شخصیت خواهر بزرگوار امام رضا(ع) حضرت بی‌بی حکیمه(س) است که بسیار مظلوم واقع شده، چون زیارتگاه ایشان در گچساران در منطقه صعب‌العبور واقع شده و امکان زیارت ایشان برای همگان میسر نیست. باید بیشتر روی معرفی شخصیت بی‌بی‌حکیمه کار کرد و در این زمینه کارهای پژوهشی بیشتری صورت داد و از همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه نیز کمک گرفت.

وی در پایان سخنان خود بر همکاری و تعامل با وزارت آموزش و پرورش، راه‌اندازی رادیوی اینترنتی برای معرفی فرهنگ رضوی، استفاده از ظرفیت‌های آستان قدس رضوی و ... در ترویج و گسترش فرهنگ رضوی در داخل و خارج از کشور تأکید کرد.

* جعفری: مجمع خادمان رضوی آفریقا و اروپا تشکیل می‌شود

در ادامه این نشست سید جواد جعفری دبیر سیزدهمین جشنواره بین‌المللی امام رضا(ع) ضمن تقدیر و تشکر از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و استاندار خراسان رضوی، ‌ضمن مروی اجمالی بر جشنواره سیزدهم گفت: سال گذشته ۲۳ مصوبه داشتیم که موفق به اجرای ۲۱ مصوبه شدیم و نتیجه آن شد که در برخی بخش‌ها بین ۲۰ تا ۸۰ درصد از نظر کمّی و کیفی رشد داشتیم.

وی افزود: جهش در بخش دانشگاهیان، تولید ۶۳ هزار اثر از سوی ۷۰۰ مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، پخش بیش از ۱۴۰۰ دقیقه برنامه رادیویی و تلویزیونی، رشد در فضای مجازی با تشکیل کارگروهی در این زمینه، توسعه مناطق در بخش خارج از کشور، توجه به نهاد سازی و استفاده از ایده‌های نو و تازه در قالب نظام پیشنهادات از جمله دستاوردهای سیزدهمین دوره جشنواره بین المللی امام رضا (ع) است.

مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری امام رضا(ع) اظهار داشت: سال گذشته با تصویب اساسنامه مجمع خادمان رضوی در بخش آسیا و اقیانوسیه تشکیل شد. امسال هم قرار است مجمع تخصصی خادمان آفریقا و اروپا تشکیل شود تا کارها را به خودشان واگذار کنیم.

وی گفت: اکنون در آغاز راه برای برگزاری جشنواره چهاردهم هستیم و فراخوان آن نیز منتشر شده است.

* کاراندیش: گسترش فعالیت‌های جشنواره در اروپا را مد نظر داریم

در ادامه علی اصغر کاراندیش معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: مباحث علمی و فرهنگی بین ادیان و مکاتب و شناسایی بیشتر دین و جایگاه شخصیتی حضرت امام رضا (ع) از جمله موضوعاتی است که در شورای سیاستگذاری جشنواره بین‌المللی امام رضا (ع) به آن تاکید شده است.

وی جلوگیری از برگزاری برنامه‌های تکراری در جشنواره را از دیگر اقدامات این شورا دانست و افزود: توجه به ترجمه و گسترش فعالیت‌های بین‌المللی به ویژه در کشورهای اروپایی از دیگر موضوعات مورد توجه در این جشنواره است.

کاراندیش گفت: تشکیل اتاق فکر، تقویت نظارت‌های عمومی و تخصصی، توجه بر مشارکت اقوام مختلف کشور در جشنواره، انتخاب داوران کارشناس و ... از دیگر اقداماتی است که به آن توجه شده است.

وی ترویج فرهنگ رضوی با توجه به نیازهای روز جامعه، صرفه جویی در هزینه‌ها و استفاده از حامیان مالی و توجه به نقش مردمی در برگزاری جشنواره را از دیگر اقدامات دوره گذشته جشنواره برشمرد.

* رشیدیان: از ظرفیت جشنواره امام رضا(ع) برای «مشهد ۲۰۱۷» بهره می‌گیریم

در بخش دیگری از این نشست علیرضا رشیدیان استاندار خراسان رضوی گفت: سیزدهمین جشنواره بین‌المللی حضرت امام رضا (ع) بسیار جامع و کامل برگزار شد. این جشنواره به شکل تاثیرگذاری جریان‌سازی فرهنگ رضوی را در ایران و حتی آن سوی مرزها برعهده دارد. سال گذشته افتخار داشتم در جمع میهمانان بخش بین‌الملل این جشنواره قرار بگیرم که از احساسات آنها واقعا لذت بردم و فهمیدم حضرت رضا(ع) چه ارادتمندانی در سراسر عالم دارند.

این مقام مسئول اظهار داشت: اختتامیه جشنواره به شکل فاخر و آبرومندی برگزار شد. من از نزدیک اختتامیه جشنواره سیزدهم را دیدم و احساس کردم نسبت به دوره‌های قبل رشد چشم گیری داشته است.

وی افزود: یکی از بزرگترین هنرهای وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی این است که تمامی فعالیت‌های حوزه فرهنگ رضوی در جهت اشاعه آن را در قالب این جشنواره گرد هم آورده است.

رشیدیان ادامه داد: ما برای موضوع اشاعه فرهنگ رضوی سال هاست که در سطح استان و دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی اقدامات و فعالیت‌های مفصلی انجام داده‌ایم که بیشتر جنبه محتوایی و معرفتی دارند.

وی در پایان اظهار داشت: سال ۲۰۱۷ مشهد پایتخت فرهنگی جهان اسلام است که از ظرفیت جشنواره بین المللی امام رضا(ع) حتماً بهره خواهیم برد.

محمود واعظی دبیر بخش بین‌الملل جشنواره امام رضا(ع) نیز در سخنانی گفت: یکی از نکاتی که مکرر به عنوان راهبرد در جشنواره مطرح می‌شود، تغییر رویکرد از دولتی‌بودن به بومی‌شدن است، شاید گل سر سبد مجموعه کارها در جشنواره سیزدهم نیز همین موضوع باشد. خوشبختانه ساختار جدید منظومه ارتباطی جشنواره طراحی شد تا جشنواره در خارج کشور «بومی» باشد و با اتمام مأموریت رایزن فرهنگی دچار نوسان نشود.

وی همچنین از انتقال دبیرخانه بخش بین‌الملل جشنواره امام رضا(ع) ‌ از مشهد به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در تهران خبر داد و پیشنهاد کرد جشنواره برنامه ویژه‌ای برای مشهد ۲۰۱۷ (پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال ۲۰۱۷ ) مدنظر داشته باشد.

همچنین حجت‌الاسلام ارباب‌سلیمانی رئیس شورای هماهنگی ستاد بزرگداشت دهه کرامت در سخنانی گفت: ۳۲ دستگاه در این شورا عضو هستند و اهدافی برای سال ۹۵ در دستور کار قرار گرفته که سازماندهی و هدایت جریانات مردمی و شورآفرینی اجتماعی به همراه معنویت از جمله آن‌هاست.