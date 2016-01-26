۶ نفر از داوطلبان خبرگان رهبری در البرز تایید صلاحیت شدند

حجت الاسلام محمد حسین روحی یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از مجموع ۲۴ نفر داوطلب پنجمین دوره خبرگان رهبری در استان البرز شش نفر تایید صلاحیت شدند.

روحی یزدی برگزاری آزمون علمی را محور حضور و پذیرش داوطلبان خبرگان رهبری در پنجمین دوره انتخابات خبرگان رهبری دانست و اضافه کرد: این آزمون علمی شامل داوطلبانی که عضو مجلس کنونی خبرگان هستند یا در دوره قبل در آزمون شرکت کرده و در انتخابات رای نیاوردند، نمی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، شش نفر داوطلب تایید صلاحیت شده در انتخابات خبرگان رهبری در استان البرز برای ۲ کرسی به رقابت خواهند پرداخت.