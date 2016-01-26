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۶ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۱۱

رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان البرز:

۶ نفر از داوطلبان خبرگان رهبری در البرز تایید صلاحیت شدند

۶ نفر از داوطلبان خبرگان رهبری در البرز تایید صلاحیت شدند

کرج - رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان استان البرز از تایید صلاحیت شش نفر از داوطلبان خبرگان رهبری در البرز خبر داد.

حجت الاسلام محمد حسین روحی یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از مجموع ۲۴ نفر داوطلب پنجمین دوره خبرگان رهبری در استان البرز شش نفر تایید صلاحیت شدند.

روحی یزدی برگزاری آزمون علمی را محور حضور و پذیرش داوطلبان خبرگان رهبری در پنجمین دوره انتخابات خبرگان رهبری دانست و اضافه کرد: این آزمون علمی شامل داوطلبانی که عضو مجلس کنونی خبرگان هستند یا در دوره قبل در آزمون شرکت کرده و در انتخابات رای نیاوردند، نمی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، شش نفر داوطلب تایید صلاحیت شده در انتخابات خبرگان رهبری در استان البرز برای ۲ کرسی به رقابت خواهند پرداخت.

کد مطلب 3034168

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