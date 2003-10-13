تفكر گروهي باعث آرامش روحي تيم ملي شد

علي اكبر عرفانيان دانشور، دبيركل فدراسيون فوتبال با اعلام اين مطلب به خبرنگار" مهر" افزود: نمونه اين آرامش را در قالب ابراهيم ميرزا پور ديديد كه بدون اضطراب يك موقعيت مسلم حريف را گرفت و چندين خروج خوب داشت.

دانشور گفت: فكر مي كنم كه در اين مدت كوتاه برانكو با هماهنگي شاهرخي و فركي، به ارنج مناسبي دست پيدا كرد و فضاهاي خالي كه در ديدار مقابل اردن و عراق بچشم مي خورد، بخوبي پوشش داده شد به من سيستم 2-4- 4 بخصوص درخط دفاعي خيلي خوب جواب داد و درمجموع در اختيار داشتن 65 درصدتوپ وميدان توسط بازيكنان ايران رضايت بخش بود. با تشخيص سرمربي و كادر فني شرايطي ايجاد شد تا مشكلات گذشته بر طرف شود.

دبير كل فدراسيون فوتبال در مورد پيترو لاپان، دبير كنفدراسيون فوتبال آسيا كه از نزديك شاهد بازي ايران- نيوزلند بود، گفت: ولاپان از اين بازي به طور كامل رضايت داشت و عقيده داشت كه تاكنون چنين فوتبال روان و منسجمي را از تيم ملي ايران نديده بود.