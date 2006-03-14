سقوط سي 130 قابل پيشگيري بود

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، وزير دفاع و پشتيباني سابق نيروهاي مسلح كه در مراسم صدمين روز شهادت اصحاب رسانه سخن مي گفت، با ابراز تاسف از وقوع اين حادثه اظهار داشت: متاسفيم كه نيمه‌ دوم سال 84 را بدون حيات مادي اصحاب رسانه‌ به پايان مي ‌رسانيم و از آن متاسف‌ تريم كه سال 85 را نيز بدون اين عزيزان سپري خواهيم كرد.

شمخاني با اشاره به آشنايي خود با شهداي اين حادثه گفت: سابقه‌ آشنايي من با اين دوستان فقط سابقه‌ ارتباط رسانه ‌اي نيست بلكه برخي از اين عزيزان را در ايام دفاع مقدس ، برخي ديگر را در زمان حضور در نيروي دريايي و بعضي از آنان را نيز همانند افشار، نيلي و ابراهيمي از دوران وزارت دفاع آشنا بوده ام.

وي افزود: به همين دليل وقتي خبر سقوط هواپيما و ليست افراد را شنيدم، احساس كردم مجموعه وسيعي از دوستان خود را از دست داده ‌ام؛ چرا كه همه‌ اينها چه در زمان دفاع مقدس و چه در زماني كه در نيروي دريايي و وزارت دفاع بودم ما را همراهي مي‌ كردند.

دريابان شمخاني خستگي ‌ناپذيري را يكي از خصلت‌ هاي بارز شهداي اين حادثه دانست و ادامه داد: اين عزيزان هر زمان و هر كجا و در هر برنامه ‌اي كه جزء حوزه امنيتي و دفاعي بود، كاركرد كمي و وسيع خود را ارايه مي ‌دادند.

وي تاكيد كرد: مهم ‌تر از ارايه‌ كاركرد كمي و وسيع، شكل و نوع انتقال مفاهيم به درون جامعه داراي اهميت است كه اين شكل و نوع انتقال مفاهيم حكايت از آن دارد كه اين عزيزان افراد نخبه، متعهد و توانمندي در تنظيم نوع ارتباط بودند.

به گزارش مهر، شمخاني تصريح كرد: به دليل اينكه اين نوع حوادث قابل پيشگيري است اميدواريم حادثه‌ مشابهي اجازه‌ تكرار پيدا نكند.