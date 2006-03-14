  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۳ اسفند ۱۳۸۴، ۱۸:۰۸

/ همزمان با روز جهاني بهداشت /

آموزش و پرورش برنامه هاي ويژه اي در حوزه بهداشت اجرا مي كند

همزمان با روز جهاني بهداشت ( 17 فروردين 85 ) و آغاز هفته‌ سلامت ، وزارت آموزش و پرورش با برنامه‌ هاي ويژه و سياستگذاري‌ هاي نو در حوزه بهداشت مدارس ، به استقبال اين روز مي‌ رود.

به گزارش خبرگزاري مهر ، وزارت آموزش و پرورش اعلام كرد: از آنجا كه بخش عمده برنامه ‌هاي آموزش بهداشت و سلامت برعهده آموزش و پرورش است. اين نهاد درصدد است با برنامه ‌ريزي و معطوف نمودن فعاليت‌ ها بر ارتقاي سطح بهداشت مدارس در هفته سلامت در راستاي حفظ و ارتقاي سلامت روان و جسم دانش ‌آموزان گام‌ هاي موثري بردارد.

بنابراين گزارش آموزش و پرورش و ارتقاي وضعيت مربيان بهداشت مدارس ، بررسي چگونگي بهره‌ مندي از خدمات پزشكان درون سازمان و آموزش دندانپزشكان درون و برون سازمان از طرح‌ هاي پيش‌ بيني شده به مناسبت روز جهاني بهداشت است.

همچنين از ديگر برنامه‌ هاي اين طرح مي‌ توان به ايجاد پايگاه ‌هاي سلامت دانش‌ آموزان، ايجاد پايگاه تغذيه سالم و آموزش متصديان بوفه ‌ها اشاره كرد.

سازمان جهاني بهداشت همه ساله به مناسبت روز جهاني بهداشت شعاري همسو با اهداف سلامت تعيين مي‌ كند و كشورهاي عضو را متعهد مي‌ نمايد در جهت تحقق اهداف برنامه تلاش كنند.

اين سازمان در سال 2006 ميلادي شعار working toghether for Helth به معناي " تلاشي همسو براي سلامتي " را محور توسعه سلامت اعلام نموده است.

کد مطلب 303422

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها