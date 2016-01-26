معاونت زنان ریاست جمهوری ملزم به ارائه گزارش هزینه کرد بودجه نیست

به گزارش خبرنگار مهر، شهیندخت مولاوردی در نشست خبری به منظور ارائه برنامه‌های کمیته زنان ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی ضمن تبریک فرا رسیدن سی و هشتمین سالگرد انقلاب اسلامی افزود: امسال چندین مناسبت اهمیت بزرگداشت دهه فجر را دو چندان کرده است.

وی با اشاره به آغاز مرحله اجرایی برجام اظهار امیدواری کرد که با برنامه‌ریزی، شرایط برای تحقق برنامه‌ها و وعده‌های دولت فراهم شود و در نیمه دوم عمر دولت، شاهد تحقق وعده‌های دولت در زمینه سیاست داخلی باشیم.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: در نیمه راه سند چشم‌انداز کشور هستیم و تنها ۱۰ سال زمان داریم تا به آرمان‌های ایران ۱۴۰۴ نزدیک شویم. باید با بازخوانی وضع موجود و مقایسه آن با وضع مطلوب، شرایط را برای تحقق سند چشم‌انداز فراهم کنیم.

وی در خصوص الزام معاونت زنان ریاست جمهوری به ارائه گزارش هزینه کرد بودجه خود به مجلس شورای اسلامی گفت: تا جایی که بنده حضور ذهن دارم در قانون اصلاح بخشی از مقررات مالی دولت، این موضوع به تصویب نرسید بنابراین الزام خاصی وجود ندارد که دولت حتما گزارش عملکرد ارائه دهد و اگر اعضای فراکسیون زنان مجلس مستندی بر الزامی بودن این موضوع دارند بهتر است ارائه دهند.

مولاوردی اضافه کرد: لایحه برنامه ششم با رویکردی خاص به مجلس ارائه شده است و امیدواریم این برنامه در طول ۵ سال اجرای آن به توسعه متوازن کشور کمک کند.

وی با بیان اینکه در ۳۷ سال گذشته از انقلاب اسلامی وضعیت زنان و خانواده ثابت نبوده و دستخوش سلایق دولت‌های مختلف شده است، گفت: با وجود تمامی دستاوردهای انقلاب اسلامی که شاهد پیشرفت‌هایی در همه زمینه‌ها هستیم، اما هنوز توسعه نامتوازن در کشور وجود دارد که حوزه زنان و خانواده از این موضوع رنج می‌برد. امیدواریم در برنامه ششم و سند چشم‌انداز ایران ۱۴۰۴ به تعادل نسبی در این حوزه دست یابیم.

رئیس کمیته زنان ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی افزود: نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی مورد تایید و توجه همگان است و کسی منکر آن نیست و در برهه‌های مختلف انقلاب و حماسه‌های سیاسی، زنان یک پایِ این قضیه بوده‌اند و نقش خود را به خوبی ایفا کرده‌اند. اکنون که در دوران پس از تحریم هستیم، انتظار داریم مطابق پیام رهبر معظم انقلاب و شعار سال برای خلق حماسه اقتصادی از توان همه نیروها به ویژه زنان استفاده شود، زیرا معتقدیم زنان می‌توانند پیشرانان توسعه کشور باشند.

مولاوردی در بیان برخی اقدامات کمیته زنان ستاد دهه فجر، افزود: روز ۱۷ بهمن که به نام انقلاب اسلامی، تحکیم بنیان خانواده، جوانان و سبک زندگی نامگذاری شده است. همچنین در طول دهه فجر برنامه‌های مختلفی را در حوزه زنان و خانواده اجرا خواهیم کرد.

در ایام دهه فجر وضعیت زنان در کشور بازخوانی شود

وی ادامه داد: دهه فجر را فرصتی می‌دانیم که اهداف و آرمان‌هایی را که منجر به انقلاب اسلامی شد، یادآوری کنیم. در این ایام باید وضعیت زنان در کشور بازخوانی و بررسی شود.

مولاوردی افزود: معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به عنوان رئیس ستاد زنان دهه فجر حضور فعالی در این ایام دارد و جلسات کمیته زنان و خانواده تشکیل شده است. همچنین با استان‌ها مکاتباتی داریم تا برنامه‌های شاخص خود را به ما اعلام کنند و به ستاد دهه فجر منتقل شود.

معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه ۲۳ دستگاه اجرایی از ۲۹ استان کشور برای ستاد دهه فجر برنامه داده‌اند، گفت: بیشترین برنامه‌ها از سوی بسیج جامعه زنان، وزارت ورزش و جوانان و آموزش و پرورش دریافت شده است.

وی تاکید کرد: برگزاری همایش و مسابقات مختلف در دستور کار کمیته زنان ستاد دهه فجر است، به طوری که در مجموع در حوزه ستادی ۲ هزار و ۵۹۰ برنامه و در حوزه استانی ۷۳ هزار ۴۴۷ برنامه اجرایی می‌شود. برنامه‌های ستاد دهه فجر از امروز به طور رسمی با برگزاری همین نشست آغاز شده است و فردا افتتاح بازارچه خیریه را داریم. همچنین زنان حضور فعالی در برنامه تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل(ره) دارند.

مولاوردی افزود: ۱۳ بهمن برنامه بازدید از شرکت مادرتخصصی فرودگاه‌های کشور برای مشاهده زنان فعال در صنایع فرودگاهی و هوایی در دستور کار است. همچنین همایش «زنان، اعتدال و توسعه» ۱۷ بهمن با حضور مقامات عالی کشور برگزار می‌شود.

معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه در ایام دهه فجر هفتمین نشست منطقه‌ای سازمان‌های مردم‌نهاد برگزار می‌شود، افزود: افتتاح مرکز معاضدت قضایی در سیستان و بلوچستان از دیگر برنامه‌های کمیته زنان ستاد دهه فجر است. همچنین سامانه پیامکی ۱۰۱ که با هدف تحقق خانواده سالم و پایدار افتتاح شده است، با ایجاد ظرفیت‌های جدیدی از طریق استفاده از ابزار هنر در دهه فجر رونمایی می‌شود.

هر دستگاهی باید از اعتبارات خودش به حوزه زنان اختصاص دهد

وی در خصوص بودجه معاونت زنان و خانواده در لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور تاکید کرد: در تمام دستگاه‌ها رشد قابل توجهی از بودجه را نمی‌بینیم، اما هدف ما استفاده از ظرفیت تمام دستگاه‌هایی است که بودجه‌های مجزا در حوزه زنان و خانواده دارند. هر دستگاهی باید از اعتبارات خودش به حوزه زنان اختصاص دهد، زیرا بودجه دستگاه‌ها فقط مختص مردان نیست.

مولاوردی با بیان اینکه در پیروزی انقلاب و تحولات پس از آن اقشار مختلف زنان حضور داشتند، افزود: همان‌طور که از بازنمایی چهره زن ایرانی در جهان گله داریم و حضور چند روزه افراد خارجی در کشور تناقض این بازنمایی را نشان می‌دهد، از رسانه ملی هم انتظار داریم چهره واقعی از زن ایرانی را نشان بدهد.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به پخش مجموعه‌های تلویزیونی با محوریت مشارکت اجتماعی زنان، تاکید کرد: در خصوص بازنمایی حضور اجتماعی و سیاسی زنان، برنامه داریم با نماینده صدا و سیما جلساتی را برگزار کنیم. در این زمینه درخواست وقتی داشته‌ایم تا با معاونان و مدیران تلویزیون با حضور جمعی از زنان و مردان صاحبنظر مذاکره کنیم.

رسانه ملی چهره واقعی زن ایرانی را نمایش بدهد

وی ادامه داد: چهره‌ای که صدا و سیما از زن ایرانی ارائه می‌دهد بسیار مهم است، هر چند سایر رسانه‌ها و فضای مجازی در حال رقابت با صدا و سیما هستند، اما هنوز این رسانه جایگاه خودش را دارد و اعتقاد داریم رسانه‌ها نقش اساسی در زدودن زنگارها و نمایش چهره واقعی زن ایرانی دارند.

مولاوردی در اظهار کرد: با توجه به نزدیکی به انتخابات مجلس و خبرگان رهبری و به تأسی از دیدگاه‌های امام راحل(ره)، امیدواریم شاهد انتخاباتی رقابتی و فضایی پر از شور انتخاباتی باشیم.