مركز دندانپزشكي ويژه بيماران پرخطر گشايش يافت

به گزارش خبرگزاري مهر ، مديركل دفتر سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت ، هدف از راه اندازي اين مركز را خدمات رساني به بيماران مبتلا به بيماري هاي پرخطر مانند ايدز و هپاتيت بر شمرد و گفت: با توجه به آنكه بيماران مبتلا به ايدز و هپاتيت به دليل بيماري خود از مراجعه به مراكز دندانپزشكي خودداري كرده يا به هنگام مراجعه حاضر به عنوان كردن بيماريشان نزد مسئولان پزشكي و بهداشتي نبوده اند، طرح راه اندازي مراكزي خاص كه صرفا به اين قبيل بيماران خدمات ارايه دهند، از سوي دفتر سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي شكل گرفت.

دكتر محمد مهدي وردي افزود: اولين مركز ويژه بيماران پر خطر چندي پيش در بيمارستان امام خميني تهران آغاز به كار كرد و مراكز دندانپزشكي حسين بن علي (ع) - شماره 2 - و فتح المبين به عنوان دومين و سومين مركز ارايه خدمات دندانپزشكي به بيماران پرخطر از امروز فعاليت خود را در شهر شيراز آغاز كرده اند.

وي از پيامدهاي مثبت ديگر اين اقدام را ايجاد احساس امنيت در افراد جامعه عنوان و تصريح كرد: خدمات رايگان به اين بيماران از يك سو و از ديگر سو اين مزيت كه اين بيماران به علت مسايل شخصيتي نمي توانند، به ساير مراكز درماني مراجعه كنند، از ديگر مزيت هاي راه اندازي اين مراكز به شمار مي رود كه با راه اندازي اين مراكز از اين پس بيماران پر خطر به راحتي مي توانند به مراكز ويژه مربوط به خود مراجعه كنند.

وردي گفت: از ديگر مزاياي اين اقدام، آمارگيري از تعداد بيماران پرخطر است كه متاسفانه تاكنون آمار دقيقي از اين افراد در دسترس نبوده است.

مديركل دفتر سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت افزود: همچنين در راستاي اجراي طرح پيشگيري از پوسيدگي دندان كودكان زير 12 سال، سه مركز ارايه خدمات پيشگيري و درماني دندانپزشكي امام علي (ع) ويژه كودكان زير 12 سال، در سه شهر استان فارس (كازرون، مرودشت و ارسنجان) روز سه شنبه 23 اسفندماه راه اندازي شده است كه بر اساس برنامه زمان بندي، ساير مراكز ديگر در استان هاي هرمزگان، آذربايجان و اصفهان تا روز 23 فروردين 1385 (روز دندانپزشكي) راه اندازي خواهد شد.

راه اندازي مركز دندانپزشكي امام علي (ع) در شهرستان ارسنجان با حضور مديركل دفتر سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت ، فرماندار اين شهرستان ، رئيس آموزش و پرورش ارسنجان و نيز جمعي از مسئولان بهداشتي، درماني شهر شيراز انجام گرفت.