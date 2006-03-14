نمايشگاه شكوه پارسي ايران در ژاپن برپا مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اعلام كرد: اين نمايشگاه مهمترين موضوع فرهنگي بين ايران و ژاپن پس از انقلاب شكوهمند اسلامي ايران است.

اين قرارداد صبح امروز با حضور معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ، سيد عليرضا سجادپور معاون امور فرهنگي و ارتباطات و تابشيان مديركل امور بين الملل، دوميچي سفير ژاپن و نمايندگاني از موسسه فرهنگي " تواي" و آساهي شيمبون پرتيراژ ترين روزنامه ژاپن ، به امضا رسيد.

اسفنديار رحيم مشايي در اين نشست ، ايران و ژاپن را كشورهايي با سابقه تمدني درخشان با نقشي تعيين كننده در جهان خواند و گفت: برقراري ارتباطات گسترده فرهنگي و همكاري هاي مرتبط ظرفيت هاي جديدي است كه بايد از سوي دو كشور مورد استفاده قرار گيرد.

وي با اشاره به اينكه صلح و آرامش براي ملت ها موضوعي حائز اهميت است و چگونگي رسيدن به آن هدف مشترك ملت هاست افزود: بهترين و كوتاهترين راه ممكن استفاده از ظرفيت همه مردم و فراهم كردن شناخت ملت ها از يكديگر است و گردشگري مي تواند عاملي مهم در تحقق اين هدف باشد.

مشايي استفاده از سرعت ارتباطات و امكانات وسيع موجود را فضايي مناسب براي گفتگو و ارتباط بين ملت ها به منظور برقراري صلح و دوستي بر شمرد و گفت: برنامه هاي سياسي منجر به صلح پايدار نخواهد شد زيرا مبناي برنامه هاي آنان گسترده سلطه قدرت هاست.

وي سهم ملت ها در آينده جهان را پر رنگتر از سهم دولت ها ذكر كرد و افزود: با ايجاد تعامل، ارتباط و فراهم كردن شناخت ملت ها از يكديگر مردم جهان در مقابل فرهنگ ها احساس تعلق خواهند كرد.

دوميچي ، سفير ژاپن در ايران نيز برپايي نمايشگاه ياد شده را مولفه اي مهم در شناخت مردم ژاپن از فرهنگ و تمدن مردم ايران عنوان كرد.

با برپايي نمايشگاه شكوه پارسي 200 شي تاريخي متعلق به ايران پيش از تاريخ تا دوران اسلامي در 5 شهر بزرگ ژاپن همچون توكيو، اوزاكا، فوكواوكا، ساپورا و اوكايدو به نمايش در مي آيد.

رئيس كل موزه ملي ايران در خصوص انتخاب اشياي به نمايش درآمده گفت: 95 درصد اشيا از موزه ملي ايران و بخشي ديگر از موزه هاي تبريز، تخت جمشيد و فلك الافلاك انتخاب شده اند.

به گفته محمدرضا كارگر ، تمام هزينه هاي اين نمايشگاه نظير بيمه آثار، انتقال، تبليغات و انتشار كاتولوگ و بروشور به عهده طرف ژاپني است. علاوه بر آن ايران 300 هزار دلار بابت نمايش اين آثار دريافت خواهد كرد.

كارگر پيش بيني كرد: با برگزاري اين نمايشگاه تعداد گردشگران ژاپني كه در حال حاضر 4500 نفر در سال است به 20 برابر افزايش يابد.

نمايشگاه شكوه پارسي در ماه ژانويه سال آينده ميلادي و همزمان با آغاز جشنواره يخ در ايالت اوكايدو كه حدود 20 ميليون نفر به اين شهر سفر مي كنند برپا خواهد شد. قرار است بخشي از تخت جمشيد با يخ ساخته شده و نورپردازي گردد.