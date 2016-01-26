۱۴ عنوان كتاب مولفان بومی استان سمنان رونمايی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عليرضا شاه حسينی پیش از ظهر سه شنبه در آيين رونمايي از ۱۴عنوان كتاب در محل کتابخانه مرکزی سمنان اظهار داشت: برگزاري مراسم رونمايي كتاب، به منظور آشنايي بيشتر مردم با ناشران و مولفان استاني و هم چنين توجه به اهل قلم در استان و ايجاد انگيزه در آن ها براي حضور موثر در اين عرصه و توليد آثار فاخر ضروري است.

وی افزود: در اين راستا تلاش برای تشويق مردم به خريد كتاب های نويسندگان استانی و ترويج فرهنگ كتابخوانی امر ضروری است و مشاركت و عزم ملي همه مسئولان را می طلبد.

مديركل كتابخانه هاي عمومی استان سمنان با اشاره به اینکه درحال حاضر فعاليت كتابخانه های عمومی از صرفاً امانت دهی كتاب فراتر رفته است، افزود: اجرای برنامه های فرهنگی، نشست های كتابخوانی، رونمايی و نقد كتاب و ايجاد بخش هاي مختلف در كتابخانه به منظور دسترسی آسان مراجعان به كتاب و تشويق دوستداران كتاب از جمله فعاليت های كتابخانه های عمومی است.

وي با تاكيد بر اينكه گام نهادن در مسير ترويج كتاب و كتابخواني اثرگذار و ريشه ای و كمك مستقيم به فرهنگ جامعه است، افزود: با ايجاد بخش های مشاهير و هم چنين گويش مناطق كويری و بخش های ديگر در كتابخانه مركزی استان در تلاش هستيم راه دسترسی آسان و سريع به منابع را برای كتاب دوستان فراهم كنيم.

مديركل كتابخانه هاي عمومي استان سمنان از پژوهشگران و نويسندگان و ناشران استان خواست تا كتاب هاي تاليفی خود را در زمينه زبان و گويش های استانی به واحد منابع اين اداره كل تحويل دهند و هم چنان در حوزه كتاب و كتابخوانی يار و ياور كتابخانه های عمومی باشند.

در اين آيين كتاب های جلوه های حكمت و ادب نوشته دكتر حسنعلی شربتدار، شيلون نوشته محمدحسن جواهری، بی سری و با سری و غم چيلكي نويسنده رحيم معماريان، مجله صحت (سمنان در سال ۱۳۰۸ مرحوم صحت) گردآوری محمد رضا جديدي، امنيت اقليت هاي ديني در اسلام از اعظم طاهريان، انگار ايزی با نوشته محمد عموزاده، تجلی عبوديت نويسنده علی گلايری و سخنان تربيتی حضرت زهرا نوشته سيد عباس سيادت، رونمایی شد.

فيزيولوژی مقايسه ای دستگاه گوارشي جانوران نوشته مصطفی عبدالهی و امیر اصغری، مديريت دانش و راهنمای علمی برای والدين تاليف مليحه ملائيان و كتاب شبيه سازی موردي با نرم افزار ارنا نوشته زينعليان، طراحی شبكه های هوشمند برق نوشته مجتبی ناظميان و حسین رحيميان از دیگر کتاب های رونمایی شده در این آئین بود.

در پايان این مراسم از نويسندگان تجليل شد.