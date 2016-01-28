سیروس اعتمادی عضو جامعه تورگردانان ایران و فعالان حوزه تورهای ورودی درباره درخواست هتل داران مبنیبر افزایش ۱۵ درصدی نرخ هتلها به خبرنگار مهر گفت: اگر هزینه هتلها بالا برود، قیمت تورهای گردشگری ایران در مقایسه با کشورهای همسایه نیز بیشتر میشود و دیگر امکان رقابت نخواهیم داشت. چون آژانسهای گردشگری نیز مجبور میشوند که نرخ تورها را بالا ببرند.
وی گفت: دولت در این زمینه میتواند ورود کند و از هتلها مالیات نگیرد و قیمت هتلها هم بیشتر نشود.
وی با اشاره به اینکه گردشگران ورودی به ایران از طبقههای متوسط هستند، گفت: گردشگران ورودی یا طبیعت گرد هستند یا محقق و یا فرهنگی. بنابراین کسی که میخواهد برای سفرش پول خرج کند، به ایران نمیآید. ما وقتی تور گردشگری تعریف می کنیم، از الان برای سال ۲۰۱۷ قیمت میدهیم. بنابراین امکان تغییر یکباره در نرخ تورهای گردشگری را نداریم. چون برای سال ۲۰۱۶ نیز، سال گذشته نرخ تورها را اعلام کردهایم.
اعتمادی بیان کرد: معمولاً افرادی که به ایران می آیند، دیگر از طریق آژانسها وارد نمیشوند. آنها یا طبیعت گرد هستند و یا تحصیل کرده. بنابراین از طریق شبکه های اجتماعی، دوستانی در ایران پیدا کرده و خودشان برای سفرهای خود برنامه ریزی میکنند.
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