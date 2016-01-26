کارت ملی برای واجدین شرایط رای دادن تا ۷ اسفند صادر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی جعفری پیش از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن اعلام این خبر ابراز داشت: با اقدامات صورت گرفته از سوی این اداره کل تاکنون بیش از یک میلیون جلد شناسنامه مکانیزه برای متقاضیان صادر شده است.

وی با بیان اینکه برای حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری همراه داشتن کارت ملی و شناسنامه الزامی است افزود: تاکنون برای بیش از ۳۰۰ هزار نفر کارت هوشمند ملی صادر شده و در حال حاضر ۹۹ درصد مردم استان دارای کارت ملی هستند.

مدیرکل ثبت احوال استان ابراز داشت: کسانی که در صدد دریافت کارت هوشمند ملی هستند می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی www.ncr.ir نسبت به نام نویسی و نوبت گیری اقدام و در روز تعیین شده که حدود یک ماه به طول می انجامد به محل تعیین شده مراجعه کنند.

وی اظهار داشت: کسانی که فاقد کارت ملی یا شناسنامه هستند می توانند تا روز انتخابات در هفتم اسفند با مراجعه به ادارت ثبت احوال استان نسبت به دریافت مدارک شناسایی معتبر ملی خود اقدام نمایند.

جعفری در پایان در پاسخ به این سوال که آیا یارانه افراد بدون کارت ملی حذف می شود اعلام کرد: در حال حاضر کسانی که فاقد کارت هوشمند ملی هستند همچنان در لیست دریافت کنندگان یارانه قرار دارند و یارانه آنها قطع نمی شود.