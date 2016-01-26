سهم جهاد کشاورزی شاهرود از اعتبارات استانی ۱۰.۶درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن میرعماد پیش از ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری شاهرود، ضمن بیان اینکه ۲۱.۴درصد اراضی کشاورزی استان سمنان متعلق به این شهرستان است، گفت: از مجموع ۱۹۸هزار هکتار اراضی کشاورزی استان، ۴۹هزار هکتار متعلق به شاهرود است که از این میزان، ۱۵.۷هزار هکتار به بخش باغات و ۱۶.۳هزار هکتار متعلق به بخش زراعت است همچنین از مجموع ۴۳هزار و ۶۷۱بهره بردار بخش کشاورزی، ۱۲هزار و ۵۵۱ نفر بهره بردار، در این شهرستان مشغول به فعالیت هستند.

وی افزود: شاهرود را می توان قطب کشاورزی استان سمنان نامید چرا که ۵۰درصد خیار، ۶۷.۲درصد سیب زمینی، ۱۲.۹درصد جو و ۱۸.۸درصد گندم تولید شده در استان متعلق به یک هزار و ۷۴۵هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان است همچنین شاهرود از لحاظ تولید آلبالو رتبه نخست کشور و از لحاظ تولید انگور و زردآلو رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.

۴۰درصد اعتبارت صندوق توسعه ملی متعلق به شاهرود است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان درباره اعتبارات بخش جهاد کشاورزی استان و شهرستان شاهرود، توضیح داد: علاوه بر۱۰.۶ اعتبارت کلی جهاد کشاورزی، ۲۳.۹درصد اعتبارات استانی، ۱۰.۱درصد اعتبارات مربوط به برنامه ریزی ماده ۱۸۴استان سمنان، ۴۰درصد اعتبارات تسهیلات دولتی صندوق توسعه ملی به ویژه در بیارجمند نیز متعلق به شاهرود بوده است.

میرعماد با بیان اینکه اعتبارات صندوق توسعه ملی استان سمنان در مجموع پنج میلیارد و ۱۰۰میلیون تومان بوده است، بیان کرد: از این میزان ۴۰درصد به شاهرود تعلق گرفته است که بخش بیارجمند بیشترین سهم را در این بین داشته است و تا کنون ۸۴.۵درصد این اعتبارات خوشبختانه برای استفاده بهره برداران بخش کشاورزی مناطق محروم شاهرود جذب شده است.

وی افزود: همچنین از شش میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان اعتبارات طرح های اقتصاد مقاومتی برای اشتغال ۲۵۶ نفر در استان سمنان، یک میلیارد و ۴۳۰میلیون تومان ویژه شهرستان شاهرود تخصیص یافته که متاسفانه این اعتبارات مورد استقبال بهره برداران کشاورزی این شهرستان قرار نگرفته است البته باید گفت این اعتبارات در راستای مکانیزاسیون ادوات کشاورزی پرداخت می شود.

افزایش سطح زیرکشت باغی در شاهرود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان همچنین به اعتبارات صندوق حمایت از کشاورزان استان سمنان اشاره کرد و گفت: این صندوق کار خود را با اعتباری بالغ بر هشت میلیارد و ۶۰۰میلیون تومان در سطح استان آغاز کرد که تا کنون دو هزار و ۳۴۰نفر در شاهرود از این تسهیلات بهره مند شده اند.

میرعماد همچنین درباره سیاست های جهاد کشاورزی استان سمنان درباره کاهش سطح زیرکشت زراعی با توجه به کمبود آب، توضیح داد: این سازمان به دنبال اصلاح الگوی کشت است و در این راستا شهرستان شاهرود رشد چشم گیری را در زمینه تغییر اراضی زراعی به باغی داشته است به طوری که از سال۹۲ تا کنون سطح زیر کشت باغی این شهرستان از ۱۴هزار و ۳۰۰هکتار به ۱۵هزار و ۷۱۰هکتار افزایش یافته است.

وی افزود: همچنین ارتقاکارایی سطح زیر کشت به جای گسترش سطح زیر کشت از دیگر سیاست های سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان است چرا که امروزه می توان با مصرف یک متر مکعب آب، ۵۰۰گرم گردو، چهار کیلوگرم انار، ۳۰۰گرم پسته و چهار کیلو و ۸۰۰گرم انگور استحصال کرد.

۴۹درصد تولیدات باغی استان سمنان در شاهرود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه سطح زیر کشت باغات شاهرود ۳۲درصد کل باغات استان را تشکیل می دهد، گفت: ۴۹درصد تولیدات باغی استان متعلق به این شهرستان است همچنین از ۱۶هزار و ۲۶۵هکتار زمین زراعی شاهرود، ۱۶۲هزار و ۲۰۰تن محصول برداشت می شود که این پتانسیل در کنار تولیدات گلخانه ای ظرفیت خوبی را در بخش کشاورزی شرق استان پدید آورده است.

میرعماد با اشاره به اینکه در بخش گلخانه پتانسیل خوبی در شهرستان شاهرود وجود دارد، افزود: متاسفانه این ظرفیت در قیاس با غرب استان چندان مورد توجه قرار نگرفته است که با توجه به یک هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده برای بخش گلخانه کشور، شاهرود می تواند پیشرفت های قابل توجهی در این بخش داشته باشد.

وی با اشاره به ظرفیت های ویژه شاهرود در بخش تولید گوشت و مرغ نیز افزود: امروزه از ۱۰هزار و ۳۸۹ تن گوشت مرغ تولیدی استان معادل ۲۱درصد متعلق به شاهرود است همچنین ۲۶درصد گوشت قرمز، دو درصد تخم مرغ، ۴۷درصد عسل و ۵۶درصد تولیدات آبزیان استان سمنان در شاهرود تولید می شوند.