«صاحب زادہ یعقوب خان» وزیر خارجه اسبق پاکستان در گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «پاکستان»، «صاحب زاده یعقوب خان» وزیر خارجه اسبق پاکستان در سن ۹۵ سالگی دار فانی را ورادع گفت.

صاحب زاده یعقوب علیخان وزیر خارجه اسبق پاکستان در ۲۳ دسامبر ۱۹۲۰ در شهر «رام پور» هندوستان بدنیا آمد. یعقوب خان از سال ۱۹۸۲ تا سال ۱۹۹۱ وزیر خارجه پاکستان بود.

در سال ۱۹۹۶ برای دوره ای کوتاه مدت به عنوان ناظر وزارت خارجه پاکستان انجام خدمت کرد. وی در کشورهای آمریکا، فرانسه و روسیه به در سمت سفیر پاکستان انجام وظیفه نمود.

«ممنون حسین» رئیس جمهور، «نواز شریف» نخست وزیر پاکستان و دیگر مقامات سیاسی، نظامی و قضایی پاکستان در پیامهای تسلیت جداگانه ای درگذشت وی را به ملت پاکستان و بازماندگان وی تسلیت گفتند.