قاليباف بر نقش آي تي در پيشبرد اهداف شهرداري تاكيد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر ، دكتر محمد باقر قاليباف در همايش پاياني سال 84 فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران گفت: ما در شهرداري رويكردها و شعارهايي داريم كه براي تحقق آنها بايد از بستر آي تي استفاده كنيم.

وي با تاكيد بر اين موضوع كه ما از زماني كه به شهرداري آمديم اين اصل را مدنظر قرار داده‌ايم كه بايد خدمت‌رساني به مردم را از جلو منازل آن‌ها آغاز كنيم، افزود: براي تحقق اين امر قطعا، به ساماندهي يك شبكه ارتباطي كه بستر آن را آي تي شكل مي ‌دهد نياز دايم.

قاليباف از محله ‌گرايي ، مشاركت معني ‌دار مردم در همه عرصه‌ها و خدمت‌رساني به شهروندان به عنوان شعارها و اهداف اصلي شهرداري تهران نام برد و تاكيد كرد: در همه زمينه ها ما نيازمند استفاده از آي تي هستيم.

وي با اشاره به اينكه از سال 58 تا سال 75 بحث مديريت واحد شهري به طول انجاميده و هنوز هم آنگونه كه بايد تحقق نيافته است گفت: 20 سال طول كشيده در حوزه مديريت واحد شهري به جايگاه كنوني برسيم و اگر بخواهيم الگوي مديريت شهري واحد را در ايران پيدا كنيم قطعا 20 سال ديگر هم طول مي ‌كشد براي كوتاه كردن اين زمان و ساماندهي مديريت واحد شهري قطعا به فناوري اطلاعات و شبكه آي ‌تي محتاج هستيم.

قاليباف نقش آي ‌تي را در پيشبرد اهداف برنامه‌هاي مديريت شهري بسيار مهم توصيف كرد و ادامه داد: در زماني شهرداري در اين حوزه پيشگام بوده است اما حالا كاملا از داشتن يك شبكه هم محروم است.

وي با تاكيد بر اين موضوع كه ما در ناجا توانستيم يك شبكه پويا و فعال آي تي را در سطح كشور براي تحقق اهداف ناجا فراهم آوريم، افزود: در شهرداري نيز به اين مهم دست خواهيم يافت.

شهردار تهران از آي تي و فناوري اطلاعات به عنوان ريل‌هاي حركت قطار مديريت شهري نام برد و افزود: شما در سازمان فناوري اطلاعات بايد بدون وقفه و با تلاش شبانه‌روزي هر چه سريعتر اين ريل را پهن كنيد تا قطار مديريت شهري بتواند به حركت در بيايد.

قاليباف تاكيد كرد: بزودي مي ‌توانيم شعار شهر الكترونيك را تحقق ببخشيم.