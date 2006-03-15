هيات كاراته كرج هيات برتر استان تهران در سال 84 شد

به گزارش خبرنگار ورزشي " مهر" ازكرج، طبق بررسي هاي انجام شده توسط فدارسيون كاراته كشورمشخص شد درطي سال 84 هيات كاراته كرج به عنوان يكي از قطب هاي كاراته كشور و فعال ترين هيئت كاراته استان تهران فعاليت داشته است.

كسب بيشترين مقام هاي جهاني و آسيايي توسط كاراته كاهاي كرجي ، همچنين برگزاري مسابقات و كلاس هاي داوري و مربيگري مدوام در سطح شهرستان و پيگيرهاي اين هيت براي احداث خانه كارته ازجمله عواملي هستند كه در برتر شدن اين هيات نقش به سزايي داشتند.

بر اساس گزارش هيات كاراته استان تهران هيات ياد شده در جذب جوانان كرجي به سوي ورزش كاراته بسيار موفق بوده و بستر مناسبي را براي قهرمان پروري در شهرستان كرج به وجود آورده است. مسئوليت هيات كاراته كرج بر عهده محمد اكرمي است.