مرحله مقدماتی نخستین دوره مسابقات قرآنی شوق تلاوت برگزار شد

به گزارش روابط عمومی طرح ملی تلاوت قرآن کریم کشورحسین مقدم کیا روز سه شنبه افزود: دراین دوره از مسابقات که به دو روش تقلیدی و غیرتقلیدی برگزارشده ۳۰۰ نخبه قرآنی دررده های سنی ۸تا ۱۴ سال شرکت کردند.
وی ایجاد رقابت سالم بین نخبگان طرح، ترغیب و تشویق نخبگان قرآنی، بالابردن سطح تلاوت نخبگان طرح، آشناشدن با شرایط مسابقات وکسب تجربه، محک زدن سطح آموزشی نخبگان ازجمله اهداف این طرح برشمرد.
وی افزود: این مسابقات درسه مرحله اجرا می شود که مرحله نیمه نهایی درجزیره کیش و مرحله نهایی درکربلای معلی برگزارمی شود.
مقدم کیا درخصوص طرح ملی تلاوت قرآن کریم گفت: هدف اصلی از اجرای این طرح کشف و پرورش استعدادهای نوجوانان پسر ۸ تا ۱۴ سال بوده و این طرح در ۱۸ استان و ۲۱ شهر کشور اجرایی شده است.
دبیر اجرایی طرح ملی تلاوت قرآن کریم کشور اظهار کرد: رشد و ارتقاء ابعاد اخلاقی و علمی قاریان نوجوان، بهرهگیری از روشهای نوین و سنتی آموزش قرآن، آموزش رشتههای صوت، لحن، تجوید، حفظ، وقف و ابتدا و آموزش اجرای تلاوتهای اثرگذار نیز از دیگر اهداف این طرح میباشد.
وی افزود: در این طرح قرائتهای استاد مصطفی اسماعیل، استاد منشاوی، استاد عبدالباسط و استاد شحات انور در اختیار داوطلبان قرار گرفته و در مجموع تلاوتهای نوجوانان جمعآوری و داوری میشود.
مقدمکیا بیان کرد: تمام نوجوانان پسر سنین ۸ تا ۱۴ سال میتوانند از طریق پایگاه اینترنتی طرح ملی تلاوت به آدرس www.melitelavat.ir بهصورت مجازی در این طرح ثبتنام کنند.
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