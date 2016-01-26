  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۶ بهمن ۱۳۹۴، ۱۳:۵۳

مرحله مقدماتی نخستین دوره مسابقات قرآنی شوق تلاوت برگزار شد

مرحله مقدماتی نخستین دوره مسابقات قرآنی شوق تلاوت برگزار شد

مشهد- دبیرستاد اجرایی طرح ملی تلاوت قرآن کریم کشورگفت: مرحله مقدماتی نخستین دوره مسابقات قرآنی شوق تلاوت ویژه نخبگان این طرح دراستان های کشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی طرح ملی تلاوت قرآن کریم کشورحسین مقدم کیا روز سه شنبه افزود: دراین دوره از مسابقات که به دو روش تقلیدی و غیرتقلیدی برگزارشده ۳۰۰ نخبه قرآنی دررده های سنی ۸تا ۱۴ سال شرکت کردند.

وی ایجاد رقابت سالم بین نخبگان طرح، ترغیب و تشویق نخبگان قرآنی، بالابردن سطح تلاوت نخبگان طرح، آشناشدن با شرایط مسابقات وکسب تجربه، محک زدن سطح آموزشی نخبگان ازجمله اهداف این طرح برشمرد.

وی افزود: این مسابقات درسه مرحله اجرا می شود که مرحله نیمه نهایی درجزیره کیش و مرحله نهایی درکربلای معلی برگزارمی شود.

 مقدم کیا درخصوص طرح ملی تلاوت قرآن کریم  گفت: هدف اصلی از اجرای این طرح کشف و پرورش استعدادهای نوجوانان پسر ۸ تا ۱۴ سال بوده و این طرح در ۱۸ استان و ۲۱ شهر کشور اجرایی شده است.

 دبیر اجرایی طرح ملی تلاوت قرآن کریم کشور اظهار کرد: رشد و ارتقاء ابعاد اخلاقی و علمی قاریان نوجوان، بهره‌گیری از روش‌های نوین و سنتی آموزش قرآن، آموزش رشته‌های صوت، لحن، تجوید، حفظ، وقف و ابتدا و آموزش اجرای تلاوت‌های اثرگذار نیز از دیگر اهداف این طرح می‌باشد.

وی افزود: در این طرح قرائت‌‌های استاد مصطفی اسماعیل، استاد منشاوی، استاد عبدالباسط و استاد شحات انور در اختیار داوطلبان قرار گرفته و در مجموع تلاوت‌های نوجوانان جمع‌آوری و داوری می‌شود.

مقدم‌کیا بیان کرد: تمام نوجوانان پسر سنین ۸ تا ۱۴ سال می‌توانند از طریق پایگاه اینترنتی طرح ملی تلاوت به آدرس www.melitelavat.ir به‌صورت مجازی در این طرح ثبت‌نام کنند.  

کد مطلب 3034341

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها