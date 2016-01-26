مسیر انتهای بلوار پزشک بازگشایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری کرمان، علی بابایی با اشاره به زمین‌های انتهای بلوار پزشک که اسناد ثبتی آنها به نام شهرداری است، اظهار کرد: افرادی بدون مجوز با کشیدن دیوار و گذاشتن کانکس در زمین‌های مذکور اقدام به تصرف آنها کردند.

وی ضمن تشکر از پیگیری های مدیرعامل سازمان اموال و املاک شهرداری ،تصریح کرد: به همین منظور شهرداری با استناد به اسناد ثبتی و با همکاری سازمان مدیریت پسماند، ظهر شنبه جاری اقدام به تخریب این دیوارها و برداشتن کانکس‌ها کرد و بعد از سال‌ها این مسیر بازگشایی شد.

شهردار کرمان با بیان اینکه انتهای بلوار پزشک ادامه خواهد یافت، تصریح کرد: شهرداری منطقه دو عملیات زیرسازی این بلوار را بر عهده دارد.