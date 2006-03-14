مجلس فعال ‌ترين نهاد در پيگيري سقوط سي 130 بود

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، رئيس سابق مجلس شوراي اسلامي در مراسم صدمين روز حادثه‌ سقوط هواپيماي سي 130، ضمن تقدير از برگزاركنندگان اين مراسم با اشاره به سوابق خود در بنياد شهيد اظهار داشت: مي ‌دانم كه عواطف و احساسات اين خانواده ها بسيار زياد است و نبايد اجازه داد نام و خاطره اين شهدا فراموش شود.

وي از خبرنگاران خواست تا اين حادثه را زنده نگه دارند و تاكيد كرد : اين يادواره باعث مي شود تا مسئولان هميشه به ياد اينگونه حوادث باشند تا اين سوانح تكرار نشود.

حجت الاسلام كروبي افزود: فرقي ندارد كه در كدام دوره باشد ، بلكه نهاد راي يعني مجلس همواره بايد تقويت شود. در اين حادثه هم مجلس فعال ‌ترين نهاد در پيگيري موضوع بوده است.

به گزارش مهر، رئيس سابق مجلس شوراي اسلامي با اشاره به حادثه‌ سقوط هواپيما در دوران مسئوليت وي، گفت: علت چنين حوادثي بايد روشن شود، مردم صاحبان اين انقلاب هستند و بايد گزارش اين حوادث به مردم ارائه شود.