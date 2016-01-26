اساسنامه نمایشگاه های بین المللی شهر آفتاب اصلاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دبیر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا در جریان بررسی این لایحه با اشاره به اعتراض فرمانداری به درج عبارت بهره برداری در نام این شرکت توضیح داد: زمان تصویب اساسنامه این شرکت فرمانداری اعتراضی به درج عبارت بهره برداری داشت که این اختلاف نظر با جلسه ای که با حضور آقای تقی پور در فرمانداری تهران برگزار شد از بین رفت.

وی اضافه کرد: این شرکت قطعا بهره بردار است و قرار نیست کار توسعه ای انجام دهد. از سوی دیگر فرمانداری به موضوع ارائه گزارش توسط بازرس به شورا اعتراض کرده بود اما ما این اعتراض فرمانداری را قبول نکردیم.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا در ادامه اظهار داشت: در اساسنامه جدید تاکید داشتیم بازرس هر ایرادی در شرکت می بیند به شورا گزارش دهد. این روند با ارائه یک گزارش از رونوشت گزارشی که بازرس به شرکت ارائه می دهد به جریان می افتد و به نظر نمی رسد کسی با روشنگری و شفافیت مخالفتی داشته باشد.

دبیر در ادامه با اشاره به مصوبه ای که منجر به ایجاد شرکت بهره برداری شهر آفتاب شد بیان داشت: در صحن شورا ادله ای آوردیم و اثبات کردیم این شرکت می تواند درآمدهای پایدار شهرداری تهران را افزایش دهد. در حال حاضر نیز قرار نیست شرکت بهره برداری از نمایشگاه نگهداری کند بلکه لازم است طوری فعالیت کند که بخش خصوصی را جذب کند.

در پایان بعد از بحث و بررسی های انجام شده اصلاحیه اساسنامه شرکت بهره برداری نمایشگاه های شهر آفتاب به تصویب رسید.